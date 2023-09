Lukaku: "So cosa volete da me". Ma lui e Dybala oggi spettatori

Stasera la coppia dei sogni giallorossi starà a guardare. Romelu Lukaku e Paulo Dybala spettatori forzati della sfida con il Milan, il primo per una condizione non ancora ottimale (non gioca da giugno), il secondo per quell'affaticamento muscolare destro che lo aveva costretto a uscire in anticipo a Verona. Sia il belga che l'argentino rinunceranno alla convocazione in Nazionale, inutile rischiare in una stagione così lunga.

Le ambizioni dei Friedkin, la passione dei tifosi giallorossi, ma soprattutto il rapporto speciale con José Mourinho sono le ragioni che hanno spinto Lukaku ad accettare l'offerta della Roma. E ieri prime parole da giallorosso: «A Ciampino mi sono emozionato, prima di arrivare il mister mi aveva scritto di aspettarmi un'accoglienza speciale. I Friedkin? È bastata solo una telefonata qualche giorno prima dell'accordo, abbiamo parlato per mezz'ora delle ambizioni che hanno per questa società e per i tifosi e poi da lì tutto è andato velocemente. Poi sul volo abbiamo parlato di cosa si aspettano dalla squadra e da me. Ho ascoltato e ora bisogna fare sul serio. Ho fiducia in questa squadra e siamo noi che dobbiamo lavorare insieme per fare qualcosa di bello. Dobbiamo essere umili, avere la testa bassa e pedalare ogni giorno, cercando di migliorare per fare dei buoni risultati».

Prima della gara con il Milan, intorno alle 19.30, sarà presentato ai tifosi sul prato dell'Olimpico che registrerà l'ennesimo sold out. Ieri intanto una serie di scatti con la maglia giallorossa numero 90 e lo splendido sfondo del Colosseo. Un'attesa spasmodica che rischia di mettere in secondo piano sia il rientro di Mourinho sulla panchina dopo la squalifica, sia l'importante partita contro i rossoneri, già un crocevia importante per la stagione romanista. Il tecnico portoghese recupera Pellegrini e in attesa della coppia dei sogni, proporrà quella di «riserva» Belotti (due gol al debutto all'Olimpico) ed El Shaarawy. La febbre per Lukaku è altissima, ma basta distrazioni.