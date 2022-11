Lukaku vola in Belgio: con l'Inter torna nel 2023? Ecco come sta Big Rom

"Romelu Lukaku ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno" , il comunicato dell'Inter datato lunedì 31 ottobre, due giorni dopo la bella vittoria dei nerazzurri contro la Sampdoria. Il belga aveva giocato una manciata di minuti finali, senza risultare decisivo per le sorti del risultato, e due giorni dopo ecco la doccia fredda, soprattutto per i tifosi nerazzurri che speravano di vederlo protagonista in queste ultime partite prima della sosta per il Mondiale, al quale Lukaku prenderà parte con il suo Belgio a meno di clamorosi colpi di scena.

Big Rom vola in Belgio

Romelu Lukaku ha avuto una piccola ricaduta dell'infortunio che l'ha tenuto fuori per due mesi e ora serve essere cauti perché in ballo c'è il Mondiale. Il 29enne di Anversa è volato in Belgio per un consulto e la sua speranza è quella di essere convocato per l'ultima di campionato in programma domenica 13 novembre al Gewiss Stadium, ma in realtà le speranze di rivederlo giocare in nerazzurro nel 2022 sono ridotte al lumicino. Più facile vederlo, sempre in questo 2022, giocare al Mondiale in Qatar con la maglia dei diavoli rossi. Accertamenti in Belgio in questi giorni, mentre ad inizio della prossima settimana Lukaku si sottoporrà a nuovi accertamenti medici in Italia per fare il punto della situazione e solo allora saranno più chiare anche le tempistiche sul suo recupero.

Un 2022 da incubo

Il bomber belga è tornato all'Inter con un grande entusiasmo dopo l'annata negativa al Chelsea. Pur di tornare a Milano si è decurtato di quasi il 50% di ingaggio e ha fatto di tutto rifiutando qualsiasi destinazione proposta dai Blues che nel 2021 investirono la bellezza di 113 milioni per portarlo a Londra. Otto milioni di euro per il prestito e l'accordo anche per l'anno prossimo alle stesse cifre ma ora l'Inter dovrà fare una riflessione per capire se Big Rom è ancora affidabile fisicamente come due stagioni fa in cui saltò solo 5 partite complessive.

Troppe assenze fino ad ora

Quest'anno, invece, ne ha saltate già 13 e diventeranno 16 se marcherà visita anche nelle prossime tre gare contro Juventus, Bologna e Atalanta (ed è praticamente certo che sarà così). Il Mondiale è alle porte e Lukaku si augura di recuperare per tentare il miracolo con la propria nazionale, ma i tifosi nerazzurri si augurano non abbia ulteriori ricadute e che il Mondiale gli serva come preparazione per la ripresa della stagione, prevista per il 4 gennaio del 2023. L'obiettivo dell'Inter è quello di tornare a vincere lo scudetto dopo averlo gettato alle ortiche nella passata stagione ma Inzaghi sa bene che per farlo ha bisogno del Lukaku formato Inter di Antonio Conte visto che soprattutto il Napoli di Spalletti, ma anche tutte le altre, corrono forte.