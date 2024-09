Luna Rossa ritrova l'"orbita" giusta e pareggia i conti

Ascolta ora 00:00 00:00

Poteva essere una giornata pesante, invece Luna Rossa Prada Pirelli conserva il pareggio (2-2) con Ineos Britannia nella finale Louis Vuitton Cup. Ieri il vento doveva essere perfetto, invece era troppo, al limite dei 21.5 nodi che sono il limite superiore, così l'algoritmo che decide se si può correre o no, ha continuato a rinviare la partenza della prima regata.

Nel frattempo su Luna Rossa si consumava il dramma: la randa, sottoposta a sollecitazioni violente durante il traino e nella estenuante attesa, si è rotta proprio mentre la regata stava per partire nell'unico momento in cui il vento era calato. Si sono rotte diverse stecche che servono a mantenere la forma e l'unica soluzione era di cambiare la vela con una nuova, operazione che richiede almeno mezz'ora di tempo. Prima si era consumato un altro, questo con conseguenze materiali importanti, dramma sul campo di regata: Alinghi Red Bull Racing era in mare per navigare e portare a casa dati utili alla prossima partecipazione e si è ribaltato riportando danni abbastanza gravi. La barca è stata trainata in porto a bassa velocità con due gommoni a fianco e avvolta in una telo per evitare l'affondamento. Incidente simile a quello di American Magic tre anni fa. Il programma di Alinghi era di restare e proseguire allenamenti per alcune settimane ma ci vorrà tempo a ricostruire la barca.

Ma torniamo alla regata: dopo una ulteriore serie di rinvii, prende finalmente il via la quarta della selezione sfidanti. C'è un momento chiave durante la partenza, in cui Checco e Jimmy riescono a ribaltare una situazione non proprio felice in un vantaggio. Ben Ainslie si inalbera e vuole la penalità, Luna Rossa la passa liscia e soprattutto passa in testa per controllare l'avversario e vincere, anche se di soli quattro secondi.

Una vittoria che piace a Patrizio Bertelli che è riuscito tra una

sfilata e l'altra ad arrivare a Barcellona per una visita molto rapida alla base e un discorso motivante ai ragazzi: «Ho incontrato i ragazzi del team ha detto - e li ho trovati tonici e concentrati. Tornerò in settimana».