Luna Rossa studia il doppio colpo

Notte di speranza per Luna Rossa: la sua vittoria contro Britannia non solo sarebbe un passo avanti verso la finale della Prada Cup, cui si può arrivare anche attraverso la semifinale incontrando America Magic, ma sarebbe una iniezione di fiducia per Max Sirena e il suo equipaggio. La crescita improvvisa, ma tutto sommato prevedibile visti i talenti coinvolti, di Ineos ha spaventato gli altri challenger e anche il defender. Per accedere alla finale Luna Rossa deve vincere due regate consecutive, le uniche due che rimangono dopo il ritiro di Patriot. Arriverebbe a pari punti ma la vittoria dell'ultimo incontro diretto varrebbe lo spareggio.

Da Auckland è arrivato il racconto di una attività frenetica per mettere a punto le barche. I team sono usciti anche due volte al giorno, all'alba e nel pomeriggio, per provare le novità installate. Il grande gioco della messa a punto, per Luna Rossa, poggia su due particolari: i foil e la regolazione della randa. Pare, dalle notizie che circolano, ci siano dei foil nuovi, sempre leggermente più grandi di quelli dei concorrenti per conservare la capacità di alzarsi in volo anche con vento leggero, ma più adatti alla navigazione in poppa che è sembrata il punto debole. Le previsioni per la regata di questa notte sono in realtà di un vento medio forte, che potrebbe essere quello adatto a Britannia: attorno ai 14 nodi. Anche la barca inglese è ovviamente stata sottoposta a lifting. Intanto si comincia a capire che quella che all'inizio sembrava una idea un poco strampalata, avere i sei grinder, per intendersi gli uomini che girano le manovelle, lungo l'asse dello scafo, che girano sempre nello stesso verso esprimendo la massima potenza si rivela forse uno dei punti di forza della barca inglese. Il lavoro dei grinder è continuo, serve ad accumulare energia per muovere i foil, per le vele e i flap che sono sui foil e che servono a stabilizzare il volo. Con questo sistema Ben Ainslie libera un uomo degli undici dell'equipaggio, che così può dedicarsi ad altri compiti.