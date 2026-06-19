Malagò eleggibile, c’è l’ok dell’Anac

Dunque, tutto chiarito. Dunque, lunedì 22 ci sarà il duello elettorale annunciato per la presidenza della Federcalcio tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. A pochi giorni dal voto è arrivato il via libera dell'autorità anticorruzione per l'eleggibilità alla presidenza della Figc. Dopo l'ok sotto il profilo sportivo del Collegio di Garanzia del Coni la scorsa settimana, l'ex presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina ha incassato il parere favorevole dell'Anac, il più atteso per il rischio di eventuali ricorsi, che ha spazzato via ogni dubbio sulla presunta ineleggibilità per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. "La decisione dell'Anac conferma esattamente quello che da subito ho sostenuto, e insieme a me tutte le persone alle quali mi ero rivolto a chiedere giudizio, nessuna esclusa", ha commentato a LaPresse Malagò.

Il parere dell'Anac come del Collegio di Garanzia era stato richiesto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a seguito dell'interrogazione parlamentare presentata dal senatore della Lega, Roberto Marti, che chiedeva di fare chiarezza su una possibile incompatibilità di ruoli per Malagò, nel caso in cui passasse in meno di tre anni da guida del Coni a quella della Federcalcio, secondo la Legge Severino.

L'Anac ha cancellato ogni dubbio. "Con questo parere è stato raggiunto l'obiettivo comune di poter arrivare lunedì allo svolgimento delle elezioni della Figc contribuendo a garantirne la piena legittimità", ha commentato Abodi.