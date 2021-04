Lutto nel mondo del canottaggio: morto a 26 anni Filippo Mondelli

Lutto nel mondo del canottaggio italiano e dello sport: Filippo Mondelli è scomparso all'età di 26 anni. Il campione del mondo nel 2018 a Plovdiv, Bulgaria, nel quattro di coppia con Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra, malattia che aveva scoperto di avere nel gennaio 2020 durante un raduno azzurro con il gruppo olimpico. Nonostante l'asportazione del male e dopo aver combattuto come un leone Filippo si è dovuto però arrendere alla malattia.

A dare la notizia della sua morte è stata la Federazione di canottaggio con il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha espresso il suo cordoglio per questa prematura scomparsa: "Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, profondamente addolorato, insieme alla Federcanottaggio e al Presidente Abbagnale a nome della Giunta, del Consiglio Nazionale e di tutto il movimento si unisce al cordoglio della famiglia per la perdita di un grande campione, dentro e fuori dall'acqua, un esempio di capacità e di coraggio, un portabandiera dei valori che rendono grande il mondo sportivo".

"Il Coni, in segno di lutto, ha issato a mezz'asta le bandiere istituzionali. La Giunta Nazionale, in programma domani, coopterà il primo dei non eletti, Paolo Lorenzi (tennis), sancendo l'ingresso nel Consiglio Nazionale" , la chiusura della nota del Coni per ricordare la figura di Mondelli che recentenemente era stato eletto nel Consiglio Nazionale del Coni in quota atleti e che il prossimo 18 giugno avrebbe compiuto 27 anni.

La carriera

Mondelli aveva iniziato a praticare canottaggio all'età di 12-13 anni, nel 2007 e già nel 2015 all'età di 21 anni aveva vinto l'oro nel 4 Con ai mondiali under 23. Nel 2018 aveva fatto parte del quattro di coppia, con Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, mettendo in bacheca la medaglia d'oro agli Europei di Glasgow e trionfando anche ai Mondiali di Plovdiv in Bulgaria. Mondelli si era anche qualificato per le olimpiadi di Tokyo 2020 e solo due settimane fa era stato eletto nel Consiglio nazionale del Coni.

"Con silenzio e rispetto tutta l'Italia del canottaggio, insieme al Presidente del Coni, al Presidente della Federazione, al Consiglio federale, allo Staff Tecnico, a tutti i compagni di nazionale, formula le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Filippo. Rimarrai sempre nei nostri cuori" , la parte finale del toccante saluto riservato a Filippo da parte della federazione di canottaggio.

