Macché complicate combine, azioni "truccate" e si vince facile

Non ditelo ai boomer che parlano ancora, impropriamente, di combine e partite truccate in merito alle recenti indagini legate alle scommesse nel mondo del calcio. Gli accordi tra vari giocatori per far finire una partita con un determinato risultato, concordato prima della gara appartengono alla preistoria

Ormai il mondo del betting calcistico è totalmente cambiato negli ultimi 3-4 anni. E non serve più avere l'intesa con numerosi elementi delle 2 squadre per andare sul sicuro e vincere, scommettendo in circuiti legali o illegali. Altro che alterazione dei punteggi finali. Una prassi in voga negli Anni Ottanta e Novanta e adesso abbandonata da chi va in cerca di guadagni facili e poco limpidi. Per riuscirci ora basta una sola persona.

La nuova frontiera delle scommesse viaggia on line prima e durante ogni evento, ma soprattutto è a portata di click per chiunque, giocatori compresi. Ma soprattutto permette di puntare su qualsiasi evento all'interno di una partita. Anche i più banali in apparenza come una semplice ammonizione o un calcio d'angolo conquistato da una squadra. In realtà sono proprio questi i risultati più facili da centrare in palinsesto, senza dover predisporre chissà quale sistema piramidale.

D'altronde chi ci fa caso nello svolgimento di un match a un cartellino giallo comminato o a un tiro in porta effettuato in più? Praticamente nessuno. Eppure si può fare cassa, sfruttando appunto queste giocate collocate nei vari palinsesti. Per chi ha a disposizione un gancio che scende in campo, diventa (quasi) un gioco da ragazzi. Se poi dovessero farlo i calciatori sarebbe praticamente un evento certo. Immaginate di avere in campo un calciatore-scommettitore: gli basterebbe tirare un calcione a un avversario negli ultimi minuti (a punteggio già consolidato così da non inficiare la prova della sua squadra): a quel punto si fa ammonire e passerebbe così direttamente all'incasso. Idem nel caso di un calciatore offensivo, a cui ad esempio potrebbe bastare tirare 3 volte verso lo specchio della porta nell'arco dei 90 minuti del match: anche qui c'è da triplicare come minimo la cifra puntata, visto che queste giocate sono sempre quotate a 3. Soldi facili e a portata di mano. Insomma, la tentazione rischia di essere dietro l'angolo per chi si fa prendere la mano dal vizio del gioco o magari è scivolato in circuiti frequentati da persone poco raccomandabili. Con la speranza che si tratti soltanto di qualche sciocchezza commessa da alcuni singoli elementi in cerca di emozioni e non di un sistema profondamente radicato tra vari calciatori. La facilità di monetizzare nell'attuale sistema del betting, infatti, potrebbe aver attirato chi ha bisogno di guadagnare dopo magari aver sperperato migliaia di euro tra poker, slot machine o blackjack. Sarebbe l'ennesima mazzata al nostro malandato calcio.