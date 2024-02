Malagò scalda l'Italatletica: "Mai avuto team più forte"

Un appuntamento atteso cinquanta anni meritava una presentazione in grande stile. E così il Comune di Roma, presente il sindaco Gualtieri, ha voluto offrire l'aula Giulio Cesare in Campidoglio per il taglio del nastro degli Europei di atletica che avranno UniCredit come official partner. Dal 7 al 12 giugno lo Stadio Olimpico, il Parco del Foro Italico e i luoghi più iconici della città faranno da cornice all'evento internazionale dove si attendono le stelle del continente. Anche se la vicinanza con l'appuntamento olimpico, che scatterà un mese e mezzo dopo la cerimonia di chiusura della kermesse romana, potrebbe portare a qualche forfeit eccellente.

«Da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs (foto, che da maggio si allenerà a Rieti ndr) saranno presenti tutti i migliori atleti azzurri - ha assicurato il presidente della Fidal e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei -. L'atletica italiana sta vivendo un momento straordinario, confermato dai recenti risultati, per un totale di 17 record italiani in 9 specialità diverse nelle ultime tre settimane. Gli Europei saranno l'occasione per mostrare la crescita del nostro movimento». «Non siamo mai stati così forti come squadra e come insieme, non è bello dire chi è meglio ma la Federazione di atletica sta facendo un lavoro incredibile - la sottolineatura del numero uno del Coni Giovanni Malagò -. È una squadra intergenerazionale, siamo molto orgogliosi di questo. L'atletica ha concorrenza per chi può essere portabandiera, siamo felici che ci metta questo imbarazzo». Nell'aula consiliare del Campidoglio sfilano i vari Palmisano, Stano, Furlani, Dosso e Simonelli, volti nuovi e blasonati della nostra nazionale pronta a stupire.