''La mano all'italiana'': cos'è il gesto di Barella diventato virale

Per adesso l'Italia vince e convince. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno successo non solo in campo ma anche sui social: i gesti degli azzurri sono diventati virali su Twitter, in ultimo la ''mano all'italiana'' di Nicolò Barella.

Gli Europei 2020 hanno scatenato la creatività su Facebook, Twitter, Instagram e d'altronde non poteva essere altrimenti. L'inizio è stato tutto di Cristiano Ronaldo e della sua disputa con la Coca Cola. La presa di posizione dell'attaccante della Juve con la bottiglietta spostata durante una conferenza stampa ha fatto molto discutere molto. ''Meglio l’acqua'' ha detto il portoghese ai giornalisti presenti, facendo impazzire il web e dando vita ad un vero e proprio tormentone che ha visto protagonisti altri giocatori e allenatori. Dopo Cr7, anche Paul Pogba ha deciso di togliere una bottiglia di Heineken dalla propria inquadratura, mentre il ct della Russia, Stanislav Cherchesov, ha deciso di andare controcorrente iniziando a bere la Coca Cola in diretta. Una serie di siparietti che hanno animato la vita sui social per svariati giorni.

Per quanto riguarda l'Italia oltre alle ottime prestazioni: il bilancio social di Euro 2020, è ricco di meme divertenti a 360 gradi. Gli azzurri hanno tenuto banco su Twitter, Facebook e Instagram per i risultati rotondi ottenuti con Turchia e Svizzera, dominando il panorama social nel corso della prima settimana del torneo. In particolar modo, c'è stato un massiccio richiamo alla vittoria dei Maneskin all'Eurovision, soprattutto per il parallelismo nella sfida con la Svizzera, poi giunta terza nel caso del festival europeo. Tanti i commenti anche per la partita contro il Galles in cui i social si sono scatenati con Bernardeschi e con la gaffe della Uefa che ha scambiato Acerbi con Pessina. Senza dimenticare poi il battibecco divertente in panchina tra Barella e Locatelli. In fondo la gestualità tipica tutta italiana non poteva che spopolare sul web, prendendosi la scena con i meme di maggior successo.

I gesti degli azzurri sono diventati virali sui social soprattutto quello della "mano all’italiana". Prima Ciro Immobile e Federico Chiesa contro Svizzera e Galles, poi l'interista Nicolò Barella contro l'Austria: quel movimento con la mano ha attirato l'attenzione di moltissimi utenti, anche stranieri, che hanno commentato divertiti. ''Pensavo che il gesto delle mani fosse soltano un clichè ma gli italiani lo fanno davvero'' commenta stupito un utente su Twitter. E poi: ''Vedere i giocatori italiani fare il gesto delle mani mi fa morire dalle risate'' . Un altro: ''Dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano'' . Immancabile poi il parallelo con la nostra cucina: ''Quando gli italiani vedono le altre nazioni mettere l'ananas sulla pizza'' . Mentre qualcun altro scrive: ''Sta parando in purissimo italiano'' . Sorpresa ed incredulità per loro, per noi la ''mano all'italiana'' è del tutto normale.

