Le sagome, la pistola, le urla: ecco com'è andata la tentata rapina a Di Maria

Nonostante lunghi minuti di apprensione, si è conclusa nel migliore dei modi la tentata rapina nella villa del calciatore della Juve, Angel Di Maria, grazie all'intervento della polizia ma soprattutto della sorveglianza che ha messo in sicurezza le persone presenti nell'abitazione. Come ci siamo occupati sul Giornale.it, infatti, quando i rapinatori hanno tentato l'irruzione era presente anche Vlahovic. Il furto, però, è stato sventato grazie alla tecnologia e alla prontezza di riflessi di chi stava di guardia.

Cosa è successo

La dinamica ricostruita da Repubblica parte dai monitor del sistema che sorveglia tutti gli angoli della villa dell'argentino. Anche se di notte e al buio, non è stato difficile scorgere tre sagome che si stavano introducendo nella proprietà privata tramite il giardino e dopo aver scavalcato le recinsioni di sicurezza. Un passo falso importante per i malviventi che non avevano calcolato né gli occhi delle telecamere accese 24 ore su 24 e nemmeno la presenza dei vigilanti che hanno avvisato immediatamente la polizia e giocato d'anticipo mettendo in salvo Di Maria all'interno di una stanza della villa. A quel punto, poi, hanno fatto scattare volontariamente l'allarme per spaventare i rapinatori e metterli in fuga prima che riuscissero a introdursi all'interno.

La polizia, poi, è stata abile a catturare due dei tre fuggitivi bloccandolo nei pressi di via Luisa del Carretto, non molto distante dall'abitazione del calciatore. Il quotidiano ha aggiunto che la banda avrebbe abbandonato una pistola e speronato la macchina della volante al loro inseguimento. In quel momento, alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito delle urla, " poi rumori che sembravano spari e di nuovo urla" , anche se la notizia degli spari non ha trovato conferma da parte della polizia. Le indagini sono tutt'ora in corso per identificare i malviventi.

I precedenti