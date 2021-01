Lo schiaffo di Materazzi alla Juve "Sì, più lo riguardo e più godo..."

Marco Materazzi è una delle icone dei tifosi dell'Inter, un giocatore che ha dato tutto per la maglia nerazzurra e che si è sempre esposto in prima persona per difenderla. L'ex difensore del Perugia, durante una diretta sulla Bobo Tv in compagnia di Vieri, Cassano, Ventola e Adani ha risposto una domanda su Alessandro Bastoni autore di un lancio al bacio per Nicolò Barella in occasione del raddoppio dell'Inter contro la Juventus, da sempre il bersaglio preferito di Matrix a livello dialettico: "Il lancio con la Juventus più lo rivedo e più godo però non so quanto sia stato preparato. Perché non è stato un lancio bello e pulito, è stata un'intuizione ma gli ho visto fare passaggi molto più belli. Ha un grande sinistro ma quello mi è sembrato più un lancio sporco che ha però portato al gol".

Predestinato

"Il ragazzo a mio modesto parere era già pronto a Parma, poi è stato scoperto perché è normale che quando arrivi in una grande squara mordi sempre il freno" , questo il primo giudizio di Materazzi su Alessandro Bastoni che ha poi continuato: "L'anno scorso ha fatto sedere Skriniar che reputo uno dei difensori più forti attualmente in Italia. Alessandro era già pronto a Parma e l'anno scorso ha messo in atto quello che aveva già imparato. A livello difensivo ha imparato tanto arrivando dall'Atalanta perché si allenava con la prima squadra e questo lo ha aiutato molto".

Giro di boa

L'Inter giocherà oggi alle ore 18 sul campo dell'Udinese di Gotti che nell'ultimo turno di campionato ha costretto al pareggio per 1-1 l'Atalanta. La partita sembra a rischio per via del maltempo che ha colpito il Friuli ma i nerazzurri vogliono la vittoria sperando nel contempo in una sconfitta del Milan contro la squadra di Gasperini che permetterebbe così agli uomini di Conte di agganciare i rossoneri a quota 43 in classifica laureandosi così campioni d'inverno in virtù di una differenza reti favorevole. Il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare la formazione titolare nonostante martedì 26 gennario si giocherà il derby di Coppa Italia contro il Milan di Pioli: in palio l'accesso alle semifinali dove si incontrerà la vincente del match Juventus-Spal.

