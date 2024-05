Altra rimonta e Real in finale. Choc Bayern al Bernabeu

Incredibile Real, irresistibile Ancelotti che s'inventa la sostituzione che può fare la storia di questa Champions. Quando il Bayern comincia a pregustare il derby con il Borussia, il tecnico italiano manda in campo Joselu che in tre minuti ribalta la semifinale andando a portare il Real a Wembley nel modo più estasiante per la gente di Madrid. Sono i sostituti a segnare questa sfida, perché è proprio l'ingresso forzato di Alphonso Davies al posto di Gnabry, che finisce ko dopo 27', a mettere una freccia insperata all'arco del Bayern che, dopo aver subito per più di un'ora la grande pressione del Real, trova il modo di infilare una lama nel cuore del Bernabeu con un contropiede del canadese.

È il colpo che potrebbe stendere il Real dopo una partita dominata. Ma la forza di questa squadra e del suo stadio è infinita e i blancos ancora una volta in pochi minuti riescono a capovolgere tutto e a conquistare una finale che sembrava ormai insperata. Ci pensa proprio Joselu, mossa della disperazione o della saggezza di Ancelotti, che all'87' sfrutta l'unico errore di Neuer in una partita stupenda e poi raddoppia sul limite del fuorigioco, convalidato dal Var.

E' la magia del calcio che fa piangere un Bayern superbo ma incapace di resistere fino in fondo. Perché quando hai Vinicius, Rodrygo, Bellingham e mettiamoci pure Valverde puoi permetterti di non lasciare palla agli altri, ma la difesa di Tuchel, Neuer in testa con almeno 4 parate decisive una con l'aiuto del palo, è l'altra faccia dello spettacolo. Nel secondo tempo Davies mette subito i brividi a Lunin. E quando Rodrygo mette il piede sull'ennesimo assist di Vinicius, la deviazione esce di poco.

Poi la stilettata di Davies e l'incredibile doppietta di Joselu scrivono un'altra pagina leggendaria di questo infinito derby d'Europa.