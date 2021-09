"Mettono quella maglia...": la frase di Mentana sulla Juve che scatena le polemiche

Enrico Mentana fa arrabbiare i tifosi della Juventus per una battuta al vetriolo nei confronti dei bianconeri. Durante l'evento organizzato da Interspac (l'azionariato popolare composto da diversi vip dell'Inter e pensato per sostenere economicamente il club nerazzurro), il direttore del tg di La7 si è lasciato andare ad una battuta sulla Vecchia Signora: "La nostra presenza abbia un connotato di natura etica per quello che deve essere il tifo, che deve essere rispetto degli avversari, accettazione di ogni tipo di compagno di spalti e tutte belle cose", questa la prima parte del commento di Mentana che è poi entrato in tackle:

Il siluro di Chicco

Il direttore del quotidiano online, Open, è poi entrato a gamba tesa nei confronti degli avversari di sempre, essendo lui grandissimo tifoso dell'Inter: "Pure io mi commuovo quando vedo le persone che sfidano intemperie e tanto di peggio per arrivare laddove ci sono condizioni di vita migliori e hanno le magliette di Inter e di altre squadre tranne quella della Juventus perché se la mettono sono sicuri che non saranno espulsi ma per il resto io penso si debba essere così, attenti a tanti aspetti", questo il pesante affondo di Mentana.

Insulti social

Queste parole di Mentana non sono affatto piacute ai tifosi della Juventus che hanno risposto per le rime al direttore del Tg di La7: Per coloro che dicono che Mentana ,persona intelligente,ha fatto solo una battuta sulla Juve e di non insultarlo , ricordo che e' lui che ha detto "il tifo deve essere : rispetto per gli avversari", noi siamo stanchi di essere presi per il culo ed e' ora di farsi sentire. B...".