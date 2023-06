Mercato delle big nella "terra di mezzo". Brozo saluta l'Inter. Milan: c'è Loftus-Cheek

JRR Tolkien l'aveva chiamata la terra di mezzo per simboleggiarne l'importanza nel secondo capitolo della trilogia de «Il signore degli anelli». Nel calcio in quella zona di campo giostrano registi e mezzali, ovvero i principali oggetti dei desideri da parte delle big di Serie A sul mercato. Scatenato il Milan che ha messo le mani su Ruben Loftus Cheek per 15 milioni. E non finisce qui: i rossoneri vogliono ingaggiare altri due centrocampisti e hanno messo nel mirino l'olandese Reijnder (Az Alkmaar) e l'americano Musah (Valencia). Grandi manovre che dalle parti di via Aldo Rossi riguardano anche gli altri ruoli: oggi le visite mediche per Sportiello (arriva a parametro zero dall'Atalanta) che sarà il vice Maignan (considerato incedibile nonostante le offerte di due club inglesi), mentre domani ci sarà l'appuntamento decisivo per tesserare Luka Romero. Il Mini-Messi come é soprannominato il folletto argentino classe 2004, infatti, ha deciso di non rinnovare con la Lazio ed è pronto a sbarcare in rossonero.

A proposito di baby-talenti: Moncada non molla la presa per Arda Guler (Fenerbahce), sul quale ci sono in pressing anche Arsenal, Barcellona, Real Madrid e Borussia Dortmund. In attacco resta sempre viva l'opzione Alvaro Morata (Atletico Madrid), mentre non tornerà a Milanello dopo l'addio al calcio post Milan-Verona Zlatan Ibrahimovic, anche se ieri lo svedese ha rilasciato parole ammiccanti che hanno fatto sognare una parte della tifoseria: Zlatan #Ibrahimovic: «Il mio futuro? Ogni tanto mi manca la squadra. Forse tra un mese mi presento al ritiro...».

Da una sponda del Naviglio all'altra, dove l'Inter rimane vigile per Frattesi nonostante i tentativi (per ora non decollati) di giochi al rialzo da parte del Sassuolo di Giovanni Carnevali che prova mediaticamente, a suon di interviste, ad alimentare l'asta per il suo gioiello. Intanto é ai dettagli la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr per 23 milioni, mentre per la difesa arriverà Azpilicueta a zero dal Chelsea (contratto biennale). Oggi intanto sbarca a Milano per visite mediche e firme di rito col club nerazzurro Marcus Thuram, che si legherà al club della famiglia Zhang fino al 2028 con un ingaggio da 6 milioni netti a stagione più bonus. Restando in tema di centrocampisti: la Juventus aspetta in settimana una risposta da Adrien Rabiot (lo vuole il Manchester United) in merito alla proposta di rinnovo annuale del contratto. In caso di fumata nera la Juve andrebbe all'assalto di Sergej Milinkovic-Savic, al passo d'addio con la Lazio e che può lasciare la Capitale per 30-40 milioni. Infine due allenatori italiani verso l'Arabia Saudita: accordo in arrivo tra l'Al-Hilal e Rino Gattuso. Pronto un biennale da 15 milioni a stagione con opzione per il terzo anno, mentre l'Al-Ahli corteggia Luciano Spalletti, che era intenzionato a prendersi un anno sabbatico dopo l'addio al Napoli. I sauditi riusciranno a sedurlo?