Mercato di riparazione per tutte le big tra ritocchi obbligati e rivoluzioni

Sotto l'albero di Natale molti allenatori hanno iniziato a scartare in anticipo i regali di mercato che i rispettivi club hanno preparato per gennaio. Sorride Simone Inzaghi che si gode la blindatura ormai prossima dei suoi gioielli: completati gli accordi per i rinnovi di Mkhythrian (2025) e Dimarco (2028), entrambi guadagneranno 4 milioni netti a stagione. A un passo pure il prolungamento del contratto di capitan Lautaro Martinez, che si legherà ai nerazzurri fino al 2028, diventando il più pagato della rosa (8 milioni annui più bonus). E non finisce qui: l'Inter è ora in pressing per regalare a Inzaghi l'esterno destro richiesto. Trattativa in corso per Buchanan del Bruges, per il quale la capolista appare disposta a spendere 8 milioni in prestito con obbligo di riscatto. Il laterale canadese ha già detto si (contratto fino al 2028) e sta andando in rottura con la società belga, pur di sbarcare a Milano.

Sull'altra sponda del Naviglio tornerà Gabbia dal Villarreal: la prima mossa del Milan per tamponare l'emorragia infortunati. Insieme al classe 1999 arriverà un altro centrale; davanti invece piace Guirassy (Stoccarda), ma è complicato per due fattori. Il guineano parteciperà alla Coppa d'Africa (ergo non sarebbe disponibile prima di febbraio) e soprattutto chiede uno stipendio da 4-5 milioni netti a stagione per i prossimi 4 anni. Tanti, troppi senza l'ausilio del Decreto Crescita.

Lo stesso problema che riguarda pure la caccia al centrocampista della Juventus: Hojbjerg del Tottenham piace parecchio ma gli Spurs chiedono 25 milioni (prestito con obbligo di riscatto) e c'è da battere la concorrenza di Napoli e Atletico Madrid. Bianconeri e azzurri hanno diversi obiettivi in comune, visto che entrambi tengono d'occhio pure la situazione Samardzic, desideroso di lasciare l'Udinese. Per la Juve resta viva pure la soluzione last minute del ritorno in prestito di Bernardeschi da Toronto.

In casa Napoli sarà rivoluzione: già ceduti Elmas al Lipsia per 20 milioni più 5 di bonus e Zanoli al Genoa (prestito), adesso De Laurentiis lavora per consegnare a Mazzarri 3-4 cadeau. Nel mirino un terzino destro (Faraoni o Mazzocchi), un difensore, e uno o due centrocampisti (piace Soumarè). Mourinho invece si accontenterebbe di un usato sicuro come Bonucci (in uscita dall'Union Berlino) per puntellare la difesa della Roma. Infine il Manchester United ha messo gli occhi su Scalvini, ma l'Atalanta ha promesso a Gasperini che i big rimarranno fino all'estate. Intanto nella calza della Befana il tecnico potrebbe trovare un dolcetto a forma di difensore centrale.