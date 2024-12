Milan, allarme rosso per lo stop del prezioso Pulisic

Ascolta ora 00:00 00:00

Due sentenze sono attese per oggi: il referto medico sullo stato di salute di Pulisic e il deferimento della procura federale per Paulo Fonseca, accogliendo così la pressante richiesta di Rocchi e della Can perché non passasse in cavalleria l'attacco frontale all'arbitro La Penna. La seconda non preoccupa più di tanto (possibile squalifica per un turno), la prima invece procura un motivato allarme a Milanello poiché fin qui il contributo di capitan America è stato decisivo. Bastano alcuni dati per provarlo. Durante l'attuale stagione Pulisic ha giocato praticamente tutte le partite tranne Milan-Napoli (per influenza: finì 0 a 2) e Milan-Juve (0 a 0). Il suo curriculum è di tutto rispetto: 8 gol fatti e 6 assist, un fatturato ottimo per niente penalizzato dal cambio di ruolo perché con Pioli fu schierato fisso a destra, con Fonseca è passato a fare il 3/4ista con identico profitto.

E rovistando nei dati del torneo precedente si colgono altre conferme. Anche allora due le assenze registrate: Milan-Udinese (0 a 1) e Lecce-Milan (2 a 2). Con una nota a margine: l'unico infortunio denunciato, a Napoli, durante Napoli-Milan ebbe conseguenze sul risultato finale (si passò dal 2 a 0 per i rossoneri al 2 a 2 finale, ndc).

Di sicuro l'assenza dell'americano si protrarrà per qualche settimana: due, forse tre a seconda dell'esito della risonanza che dovrà stabilire l'entità della lesione. Nel mese di dicembre il Milan è chiamato a tre sfide di campionato (in sequenza Genoa, Verona e Roma) più l'appuntamento di mercoledì prossimo in Champions a San Siro contro la Stella Rossa, reduce da un incoraggiante 6 a 0 sui rivali del Tekstilac in campionato e con tre punti nella speciale classifica europea.

Al Milan e a Fonseca, che nel frattempo si è allontanato anche dalla zona Champions in campionato (condizione indispensabile per restare sulla panchina rossonera), serve un successo per restare nella scia della possibile qualificazione agli ottavi in attesa degli altri due slot di gennaio contro Dinamo Zagabria e Girona.

Per rimpiazzare un'assenza così preziosa, Fonseca ha solo due soluzioni a disposizione: o Chukuwueze a destra con Loftus Cheek tre-quartista oppure Musah a destra nella versione più equilibrata. È possibile che contro la Stella Rossa venga preferita la prima.