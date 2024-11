Milan a Bratislava, prima di una eurostriscia buona per gli ottavi

Ascolta ora 00:00 00:00

Comincia questa sera nel gelo di Bratislava il conto alla rovescia per Paulo Fonseca e per il suo Milan. La spiegazione è semplice: a dispetto di un cammino deludentissimo in campionato, può rifarsi recuperando una inattesa qualificazione agli ottavi di Champions league. Dopo aver scollinato le montagne russe del suo calendario europeo (Liverpool e Bayer Leverkusen), si ritrova adesso davanti a quattro ostacoli alla portata. E lo Slovan, ultimo della classifica Uefa con 0 punti, appena 2 gol fatti e 15 subiti, è il primo della striscia favorevole (il prossimo è la Stella Rossa di Belgrado a San Siro). Qualche pronostico favorevole, come quello di Beppe Bergomi («i rossoneri possono entrare nelle prime 8»), può diventare anche il suo ennesimo supplizio. Deve vincere per estrema sintesi. Se riuscisse a far punteggio pieno nelle prossime 4, con 18 punti totali il traguardo sarebbe alla sua porta. Servirebbe come acqua nel deserto anche per far dimenticare parzialmente la grande bruttezza della sfida con la Juve.

Fonseca, altro chiarimento, non è poi così saldo sulla panchina proprio dopo la prestazione di sabato scorso («se pareggiamo noi con la Juve è una sconfitta, se lo fanno gli altri...» la difesa, ieri, del tecnico), un match che non ha rallegrato oltre che il management neanche Gerry Cardinale. Sotto i riflettori, allora, spuntano subito gli attaccanti. E il primo è Abraham, titolare questa sera per la squalifica di Morata, Camarda di scorta. Al suo fianco non ci sarà Leao ma Okafor. L'altra novità nello schieramento è sicuramente sul fronte difensivo dove Emerson Royal, massacrato da pagelle dei media e dai giudizi dei tifosi, con una caviglia mal ridotta cederà posto e maglia a Calabria, un ritorno dall'inizio atteso per troppo tempo a causa di una ricaduta muscolare avvenuta durante la precedente sosta di ottobre.

Per Bratislava, l'arrivo del Milan è quasi un evento a tal punto che in occasione del sorteggio

estivo, Kucka festeggiò in diretta saltellando davanti al video come se avesse vinto il biglietto della lotteria. Il Milan, capace di tutto, è chiamato a dare una risposta energica all'accoglienza che gli sarà riservata.