"Questa vale più di tre punti..." ​E adesso Pioli sfida davvero Conte

Il calcio meneghino è finalmente tornato ai vertici della Serie A dopo anni difficili e di vacche magre. Il Milan di Pioli guida la classifica a quota 31 punti con una lunghezza di vantaggio sull'Inter di Antonio Conte che non molla un centimetro i rossoneri. I nerazzurri con la vittoria per 2-1 sullo Spezia hanno messo in fila la sesta vittoria consecutiva in campionato mentre il Diavolo piegando per 2-1 il Sassuolo in trasferta è tornato finalmetne al successo dopo due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa.

Pioli ci crede

Il tecnico del Milan al termine del match contro vinto per 2-1 il Sassuolo, che ha fatto registrare il gol più veloce della storia della Serie A, ha elogiato i suoi ragazzi: "Questo successo vale più di tre punti. Questa partita pesava molto dal punto di vista mentale, volevamo vincere e siamo molto soddisfatti. Non eravamo contenti dei pareggi contro Parma e Genoa. Un segnale scudetto? La società ci ha messo nelle condizioni migliori e sentiamo anche la vicinanza dei tifosi: se fossero allo stadio con noi voleremmo come mi ha detto Ibra qualche settimana fa" .

L'ex allenatore di Parma, Bologna, Lazio, Fiorentina e Inter ha poi affrontato il tema mercato dato che a gennaio si riaprirà il mercato con la dirigenza rossonera che tenterà di ritoccare la rosa da mettere a disposizione di Pioli per essere competitivi fino alla fine: "Abbiamo le idee chiare, se ci saranno le occasioni giuste per migliorare l'organico le coglieremo altrimenti rimarremo con questo grande gruppo che è compatto e unito. Abbiamo giocatori di livello assoluto che ptorebbero giocare in squadre top in Europa. Ancora una partita, poi potremo goderci un anno che dal punto di vista sportivo ci ha dato grandi soddisfazioni".

Conte replica

L'Inter ha vinto meritatamente contro lo Spezia di Italiano grazie alle reti di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku (gol numero undici in campionato). Antonio Conte al termine del match contro i liguri ha commentato con soddisfazione la sesta vittoria consecutiva: "Questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato, ben vengano questo tipo di risultati che poi ti proiettano in alto in classifica. Sapevamo la gara sarebbe stata complicata contro una squadra molto organizzata. Abbiamo concesso poco, ma nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Questa è la nona partita del filotto e c'è un po' di stanchezza, inutile nasconderci. Vogliamo finire nel migliore dei modi il 2020".

Sul tema mercato Conte è stato chiaro: "Adesso dobbiamo finire questo ciclo di 10 partite, poi è giusto vedersi col club e fare le prime valutazioni in maniera serena e intelligente, cercando di capire un po' cosa fare e cosa non fare. Dopo il Verona è giusto vedersi col club e fare le prime valutazioni". Chiusura sul Papu Gomez che lascerà Bergamo a gennaio con l'Inter che potrebbe tentare l'assalto. "Gomez? Ho troppo rispetto per i miei calciatori. Penso sia giusto che durante la sosta si faccia un consuntivo e capire che tipo di situazione la società si aspettava e valutare in maniera obiettiva e serena".

