Milan, è il giorno di Walker. E ora per i gol cerca il bomber Gimenez

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi sarà il Kyle Walker-day. Alle 13 il terzino inglese sbarcherà a Linate per iniziare la sua avventura rossonera. Appuntamento alle 14.30 per le visite mediche, dopodiché arriveranno le firme di rito. Contratto fino al 2027 da 4 milioni a stagione più bonus. Il Milan ha prelevato il laterale destro dal Manchester City in prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni. Battuta la concorrenza di alcuni club sauditi e del Real Madrid per l'ormai ex capitano della squadra di Guardiola. Un colpo tira l'altro e ora la dirigenza milanista è pronta a lanciarsi all'assalto di Santiago Gimenez. Il goleador del Feyenoord è il tipo di attaccante, che manca all'interno della rosa del Diavolo. Col Milan che sta provando ad alzare il pressing nella corsa al messicano con la sponda dell'agente Rafaela Pimenta.

Dalle parti di Rotterdam vorrebbe pescare anche la Juventus per rinforzare la difesa: nel mirino c'è sempre il mancino David Hancko. La Vecchia Signora intanto ha sbloccato il tesseramento di Kolo Muani (arrivato in prestito secco dal PSG che ha risolto la questione tramutando da temporaneo a titolo definitivo il trasferimento di Bernat al Villarrreal) e punta sempre a titolo temporaneo per i prossimi 6 mesi il centrale Veiga del Chelsea. Dalle parti della Continassa nelle prossime ore è attesa l'offerta ufficiale del Manchester City per Cambiaso: servono 65 milioni per strapparlo alla Juve.

Continua il pressing del Napoli per arrivare a Garnacho: offerti 55 milioni al Manchester United per l'esterno offensivo argentino. Al momento non c'è ancora il via libera da parte dei Red Devils. Motivo per cui il club partenopeo sta provando a cautelarsi, sondando il terreno pure per Adeyemi (Borussia Dortmund). L'Inter è vicina a bloccare Sucic (Dinamo Zagabria) per giugno.

Ai nerazzurri è stato proposto l'esterno Zalewski, in uscita dalla Roma che prepara per settimana prossima un nuovo assalto a Davide Frattesi. Infine il capitolo dirigenti: il Bologna è in pressing per blindare fino al 2027 Giovanni Sartori; mentre il Parma ha scelto l'ex Juve Federico Cherubini come nuovo Ceo per tornare grande.