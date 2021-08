"Infame, stai attento": le minacce choc a Donnarumma

Gigio Donnarumma ha ferito i tifosi del Milan scegliendo di non rinnovare il contratto con la sua squadra del cuore per andare a giocare in Ligue 1, con il Psg. Nelle scorse settimane, per questa motivazione, il portiere campano è stato preso di mira sui social network da parte di diversi utenti che hanno contestato la sua decisione di cambiare maglia e fin qui possiamo dire che fa tutto parte del gioco.

Quanto andato in scena al centro sportivo rossonero, però, niente ha a che vedere con il calcio giocato e con gli sfottò, con alcuni ultras del Diavolo che hanno appeso uno striscione fuori dai cancelli di Milanello andando oltre: "Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo" e "Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo... stai attento quando girerai per Milano" , le pesanti frasi intimidatorie nei confronti dell'attuale portiere del Psg.

“AHAHAHAAH CHISSENE FREGA DI DONNARUMMA”



“AHAHAHAHA SCHIENA DRITTA GRANDE PAOLO FIGLIO DI CESARE”



“AHAHAHAHA DONNARUMMA È IL PASSATO ADESSO ABBIAMO MAIGNAN CHE È PURE PIÙ FORTE”



Sempre loro, patendo zero: pic.twitter.com/cMhAIa93J4 — L(u)ki (@MorroLuca1) August 28, 2021

Una scelta di vita

Donnarumma, una volta vinto da protagonista l'Europeo con l'Italia di Roberto Mancini, ha firmato un ricco e lungo contratto con il Psg andando via a parametro zero dal Milan: questa cosa i tifosi rossoneri non l'hanno proprio accettata. Il classe 1999, infatti, ha lasciato il suo club di appartenenza per sposare un nuovo progetto, ritenuto più ambizioso, e non solo per la questione finanziaria dato che Paolo Maldini e la dirigenza si erano spinti ben oltre le loro possibilità economiche per convincerlo a restare a Milano.

La sua esperienza al Psg, però, parte in salita almeno in questa prima stagione visto che non sarà affatto semplice scalzare dalle gerarchie un veterano come Keylor Navas capace di vincere la bellezza di 3 Champions League con il Real Madrid. Nell'ultimo match di campionato Gigio è rimasto a guardare. "Keylor Navas? È un grande portiere, la concorrenza farà bene ad entrambi ma sono venuto qui per giocare...", le dichiarazioni di uno scocciato Donnarumma che dopo la trasferta di Brest.

L'assist di Verratti