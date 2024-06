Milano cala il tris scudetto. E vuole regalarsi Gallinari

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo scudetto del basket numero 102 va all'EA7 Milano. Ieri, in un Forum ancora una volta esaurito, la squadra di Ettore Messina arrivato al settimo tricolore personale, il primo dei quali vinto proprio guidando Bologna nel 1990 - ha battuto 85-73 la Segafredo Bologna chiudendo la serie sul 3-1. L'Olimpia festeggia quindi il titolo numero 31 della propria storia, il terzo di fila al termine di una serie caratterizzata anche da qualche polemica arbitrale. Di sicuro, all'appuntamento conclusivo della stagione sono arrivate le due migliori squadre del campionato e le regine del nostro basket: 47 scudetti in due e la stessa finale che si replica dal 2021.

Banchi rilancia Hackett in quintetto, Melli si avvinghia a Shengelia e Mirotic comincia alla grande: Milano si esalta con un contropiede e una tripla di Tonut (15-7), ma Cordinier e Pajola ci mettono subito una pezza facendo sì che il primo quarto termini con le squadre a contatto (22-23). Melli alza il volume in difesa (stoppata su Polonara), Mirotic si adegua e Bologna che in giornata aveva incassato il rinnovo della sponsorizzazione con Segafredo - finisce di nuovo sott'acqua (41-30): la prima fuga della serata è realtà, senza che ci sia nemmeno bisogno del miglior Shields. Mirotic è ovunque (44-32), Mickey e Hackett commettono il terzo fallo prima di metà gara, traguardo intermedio che vede i padroni di casa in controllo (46-36) con l'ex Barcellona già a 18 punti e 29 di valutazione. Di contro, non pervenuto Belinelli, paiono reggere il confronto solo Cordinier e Pajola.

Quando Milano accelera, a inizio ripresa, la partita si spacca: Melli ha l'energia di un ragazzino (54-36), la Segafredo ha le gambe pesanti e il Forum pregusta la festa. Shengelia non ha la faccia delle prime tre gare, Mirotic imperversa e il +20 diventa realtà: la Virtus non molla mai ma, appena si illude (69-60), viene respinta dall'ennesima perla di Mirotic (30 punti e 12 rimbalzi alla fine con uno straordinario 47 di valutazione).

Gli ultimi minuti sono comunque intensi, ma Milano taglia il traguardo con relativa tranquillità: Melli, Tonut e Ricci festeggiano il quarto scudetto personale, Hines celebra la tredicesima finale di campionato consecutiva, Shields la sesta e via di questo passo. Quanto a Giorgio Armani, è il suo sesto tricolore: per provare a essere protagonista anche in Eurolega, nelle prossime settimane potrebbe regalarsi Danilo Gallinari.