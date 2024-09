Milano sogna in grande con basket e volley: Mirotic ed Egonu con il tricolore nel mirino

Ascolta ora 00:00 00:00

Basket e pallavolo cominciano il loro viaggio dopo un'estate davvero diversa. Campionato e coppe per dimenticare o per confermare.

La pallacanestro viene dal tormento di un'altra Olimpiade mancata con la Nazionale e per assolversi dice che chi si vanta del proprio passato non merita di avere un futuro. La pallavolo risponde dicendo che il suo passato è stato meraviglioso con Velasco e con lo stesso maestro si è presa pure la prima medaglia d'oro grazie ad una splendida squadra femminile.

In piena campagna elettorale il presidente del basket Petrucci risponde che non prova invidia per i successi della pallavolo perché presto anche il riconfermato Pozzecco, primo fra i suoi grandi elettori, ridarà gloria alla palla al cesto. Dimenticando di farci sapere con quali giocatori visto che il campionato pieno di campioni nati in altre scuole lascia troppo spesso in panchina i giocatori cresciuti da queste parti e, quando li abbiamo, non facciamo niente per tenerceli: Melli, il capitano dell'Armani (in foto, Mirotic) che ha vinto il terzo scudetto di fila e della Nazionale perduta in Portorico, adesso è al Fenerbahce, in Turchia, mentre Awudu Abass, quello che aveva fatto meglio nel preolimpico e con la Virtus, adesso gioca a Doha.

Il basket parte proprio oggi, felice di avere dalla sua parte i canali di Dazn ed Eurosport o Dmax. La pallavolo se la gode perché oltre ad Eurosport, la stessa dei cestisti, avrà dalla sua parte ancora Dazn la Rai. Basket e volley che si mettono insieme soltanto quando affidano alle squadre di Milano, Armani in testa, il sogno di rivincere tutto, perché nella pallavolo femminile la squadra con Egonu (in foto a destra) e quattro medaglie d'oro Numia di Parigi sfida la Conegliano che oggi alle 18 davanti alle telecamere Rai vorrà tenersi la supercoppa nella finale contro le dorate della presidentessa Marzari.

Parte prima il basket che oggi manda in campo la Virtus, sfidante che ha perduto in casa, Casalecchio, la settimana scorsa, una supercoppa, vinta tre volte di fila proprio contro Milano, in casa della neopromossa Trapani che ha fatto le cose in grande e che il generale Repesa vorrebbe portare addirittura verso la grande Europa che aspetta le nostre regine. Diretta su Eurosport alle 20, lo stesso canale che domani a mezzogiorno trasmetterà in diretta l'esordio di Milano sul campo di Trieste. Bologna che aspetta di essere al completo, ha bisogno di un rinforzo al centro, ha bisogno di Cordinier che è stato importante per l'argento della Francia nella finale olimpica contro gli Stati Uniti, ma sicuramente sarà la prima grande avversaria per Messina e i suoi e non sarà l'unica. Perché, almeno nelle previsioni, cominciando da Pozzecco, ci sono almeno altre 8 squadre che potrebbero tormentare la lunga stagione delle favorite impegnate in una Eurolega dove, purtroppo, le grandi sembrano ancora inattaccabili.

Partite di coppa che dal 3 ottobre prosciugheranno energie alle due signore.

Milano con una squadra più giovane, tonica, forse non ancora completa, Bologna con una fame che potrebbe aiutarla a rubare il sorriso proprio a Milano adesso che la maledizione dalla supercoppa, chi la vince non è mai prima nel campionato, è passata all'Armani.