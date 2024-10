Montella e Balo. La Turchia e i destini opposti

Ascolta ora 00:00 00:00

Insieme hanno quasi portato in Champions l'Adana Demirspor. Due anni dopo tornano, contemporaneamente, protagonisti delle cronache di calciomercato: Vincenzo Montella e Mario Balotelli continuano a viaggiare in parallelo, anche se le loro strade hanno preso parabole diametralmente opposte. L'ex allenatore di Milan e Fiorentina da Adana era planato alla guida della Nazionale turca, condotta in estate a un brillante cammino a Euro 2024 fino ai quarti contro l'Olanda. Un lavoro molto importante, valorizzando giovani talenti (su tutti Arda Guler e Kenan Yildiz) e sciorinando un calcio brillante. Tanto da accendere ora nei confronti del tecnico di Pomigliano d'Arco l'interesse di uno dei più importanti club europei. L'Aereoplanino potrebbe, infatti, decollare sul teatro dei sogni. A Old Trafford hanno inserito il nome di Montella tra i candidati alla panchina del Manchester United, dove la posizione di Ten Hag resta in bilico. Le prossime gare si preannunciano decisive per le sorti dell'olandese. Dovessero andare male, il ribaltone al timone dei Red Devils sarebbe scontato quanto inevitabile. Con Montella tra i nomi principali in lizza per sostituirlo. Il preferito della società inglese era in realtà un altro italiano: quel Simone Inzaghi che avrebbe già declinato le avance dello United. Impossibile lasciare l'Inter a stagione in corso. E così a Manchester hanno iniziato a guardarsi intorno, mettendo gli occhi su Montella oltre che Terzic e Franck (Brentford).

Proprio l'Aereoplanino fu l'ultimo tecnico in grado di valorizzare al massimo le doti di Balotelli, adesso rimasto senza squadra. Super Mario, infatti, alla dipendenze di Montella realizzò ben 19 gol nella stagione 2021/22. Ora per Balo lo potrebbero aprirsi le porte del Genoa, dove il presidente Zangrillo è un suo grande estimatore come svelato a Radio Sportiva: «Credo che Balotelli potenzialmente sia stato negli ultimi 20 anni il più grande numero 9 italiano. Per una serie di circostanze non ha saputo o potuto esprimersi.

Sono certo che SuperMario possa ritornare per una o due stagioni il grande che è stato». Il Ceo Blazquez però sembra meno convinto: per questo il matrimonio continua a slittare. Se ne riparlerà dopo la gara contro il Bologna.