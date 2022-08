Motociclismo, SisalTipster con Mooney VR46 Racing Team

Pausa estiva davvero produttiva per il Mooney VR46 Racing Team che dà il benvenuto a SisalTipster come Official Partner per la stagione in corso e per il 2023 in entrambe le categorie, MotoGP e Moto2. Nasce in questo modo una nuova sinergia che segna un esordio a tutti gli effetti nel Campionato del mondo di motociclismo per SisalTipster, il progetto editoriale che si sviluppa su Instagram e analizza il mondo dello sport da punti di vista unici perché offre tips, statistiche, curiosità e informazioni a 360° sulle maggiori competizioni.

Una nuova community in cui talento, competenza e passione sono al servizio dell’analisi sportiva e dove potersi sfidare, mettere alla prova le proprie conoscenze e le proprie capacità.

Il brand SisalTipster apparirà sulle Ducati Desmosedici GP di Luca Marini e Marco Bezzecchi già dal weekend di gara in corso a Silverstone il prossimo 6 e 7 agosto, oltre che sulle Kalex di Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli. Il logo sarà presente anche su diversi assets del Team e le immagini e comunicazioni ufficiali della squadra di Tavullia.

“È sempre un piacere poter dare il benvenuto ad un nuovo partner all’interno del progetto Mooney VR46 Racing Team. Siamo davvero contenti della nascita di questa sinergia con SisalTipster - commenta Alessio Salucci, Team Director di Mooney VR46 Racing Team - . La partnership debutterà in pista tra pochissime ore proprio qui a Silverstone, e grazie a SisalTipster otterremo un’analisi di dati e statistiche relative al Team e alla MotoGP da punti di vista unici che ci aiuteranno a comprendere a 360 gradi le performance dei nostri piloti”.

“È una grandissima opportunità e siamo molto contenti di legarci a una realtà così prestigiosa e in forte crescita - spiega Massimo Temperelli, managing director Sisal - . Abbiamo scelto questa partnership perché riteniamo che tra SisalTipster e il Mooney VR46 Racing Team ci siano delle affinità molto importanti, come la capacità di innovare e sviluppare le competenze, ma anche la ricerca del talento, la passione per la sfida sportiva e, in generale, la voglia di mettersi in gioco. Crediamo inoltre che il Mooney VR46 Racing Team sia leader nella capacità di comunicare e nell’utilizzo dei social network, caratteristiche che si sposano perfettamente con il progetto SisalTipster”.