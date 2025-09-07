MotoGp: a Barcellona male Pecco nella Sprint

Per la 14ª volta quest'anno davanti a tutti c'è lui: Marc Marquez si prende anche la Sprint di Barcellona. Nonostante la bagarre inziale con Quartararo e il fratello Alex, autore della pole, il Cannibale si è preso la gara del sabato e il gp della domenica sembra adesso una formalità, così come la vittoria del Campionato. Leader del mondiale con 280 punti, 187 sul fratello Alex e 239 sul Pecco Bagnaia, per Marc il nono sigillo è ormai vicino, e ironia della sorte potrebbe festeggiarlo nel prossimo gp a Misano. Nell'attesa, Ducati festeggia il titolo Costruttori, il settimo. Due infatti le Ducati sul podio con Fabio DiGiannatonio (VR46) sul terzo gradino, mentre tra lui e Marc c'è un velocissimo Quartararo su Yamaha. "Sono contento della vittoria e del successo di Borgo Panigale nel Mondiale Costruttori", sottolinea il Cannibale, imbattuto da ben 91 giorni. Felice anche Quartararo, il francese della Yamaha con sangue siciliano, l'unico insieme a Bezzecchi con Aprilia a insidiare lo strapotere Ducati: "Mi sono divertito perché era tanto che non ero così vicino" confida.

Ancora una giornata no per Pecco Bagnaia che ha chiuso lontanissimo (14°) e per Aprilia che ha perso entrambi i piloti, coinvolti in due incidenti, prima quello

fra Morbidelli e Martin, e poi tra Aldeguer e Bezzecchi, che nella caduta ha riportato anche un forte dolore all'anca e al polso sinistro. Il Bezz è stato poi portato al centro medico per accertamenti.Tv: 14 Sky (21,39 Tv8)