Mou e Sarri, il derby può aspettare

Una qualificazione continentale da conquistare e sullo sfondo il derby da giocare tre giorni dopo. Ma a quello ci si penserà solo da domani: Roma e Lazio giocano gli ultimi 90 minuti di Europa League con lo spettro della «retrocessione» in Conference. Ipotesi più probabile per i giallorossi che possono solo vincere in casa con il Ludogorets (ore 21, diretta Sky, Dazn, Tv8) per non finire terzi nel girone mentre i biancocelesti dovrebbero perdere con due gol di scarto a Rotterdam.

La squadra di Sarri può addirittura arrivare prima e saltare gli spareggi se vince in Olanda e lo Sturm Graz non batte il Midtjylland in Danimarca con almeno 4 gol di scarto rispetto ai laziali, oppure se pareggia e l'altra sfida finisce con la vittoria degli scandinavi o in parità. La sconfitta di misura, unita alla vittoria o al pari dello Sturm con i danesi, vale comunque il secondo posto. Inverosimile per la Lazio arrivare quarta e restare fuori da tutto (cosa che non può accadere alla Roma): serve una vera e propria debacle col Feyenoord, leggi ko con un passivo di almeno cinque reti, e un successo di misura del Midtjylland.

Mourinho chiede l'aiuto dei tifosi perchè «non vogliamo rigiocare la Conference e per evitarlo abbiamo un solo risultato, con lo stadio di nuovo esaurito ci sarà l'atmosfera giusta per una gara decisiva». Il tecnico portoghese avrà Zaniolo, se avrà assorbito l'infortunio di Verona, a cui l'Uefa ha ridotto da tre a due le giornate di squalifica dopo l'espulsione per un calcio a palla lontana a un giocatore del Betis.

Sarri, di supporter al seguito, ne avrà circa 700 e contro il Feyenoord (ore 18.45, diretta Sky e Dazn) - battuto proprio dai cugini a maggio per conquistare il terzo trofeo continentale - sarà un'impresa vincere. Senza Immobile (ieri un po' di corsa in campo, il recupero si avvicina), nelle sette trasferte europee saltate dall'attaccante, la Lazio non ha mai vinto. In più il successo in casa della Lokomotiv Mosca di un anno fa è l'unico negli ultimi 15 viaggi internazionali. Il tecnico, alla vigilia, attacca l'Uefa: «Una vergogna la gara di campionato rinviata per il Feyenoord. Ci sentiamo presi per il c non solo noi, ma anche le altre del girone. Stasera non faremo calcoli». Alle 16.30 (diretta Sky e Dazn) la Fiorentina, già qualificata in Conference, gioca in casa del Riga. Per il primo posto nel girone serve fare meglio dell'Istanbul Basaksehir.