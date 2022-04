Mourinho vuole rifare la storia di Roma

Due, questa volta senza tre. La Roma è volata in Inghilterra per disputare la sua terza semifinale europea in quattro anni. La prima, nel 2018, in Champions League, contro il Liverpool è stata persa esattamente come la seconda (nel 2021, in Europa League, contro il Manchester United). Questa volta però l'avversario è alla portata: ad aspettare i giallorossi, nella semifinale della prima edizione della Conference League, c'è il Leicester decimo in Premier League.

«Possiamo vincere - ha spiegato José Mourinho -. Meritiamo la finale. Devo ammettere che nella mia lunga carriera questa battaglia è unica». Già, perché la Roma non vince da 14 anni (ultimo titolo la Coppa Italia del 2008) e in Europa non ha mai trionfato. «Ho vissuto tante semifinali, a questo punto delle competizioni non ci sono favorite», ha precisato Mourinho. Per spingere i giallorossi verso la finale sono volati in Inghilterra 1700 tifosi giallorossi (che hanno esaurito il settore ospiti). L'allerta è alta anche a causa dei precedenti (a Liverpool nel 2018 si arrivò al tragico ferimento di Sean Cox) anche se per il momento alle autorità italiane e inglesi non sono arrivati particolari segnali di pericolo. Oltre ai 1700 tifosi giunti dall'Italia ci saranno anche i 300 che, vivendo in Inghilterra, hanno comprato i biglietti in settori diversi da quello ospiti. In tribuna dovrebbe essere presente l'ex capitano Francesco Totti. «Ho tutti a disposizione e questo mi dà la possibilità di giocare come vogliamo noi con diverse soluzioni - ha spiegato Mourinho -. Con la Lazio abbiamo vinto senza Zaniolo mentre col Bodo abbiamo fatto 4-0 con Nico». In realtà dovrebbe optare per il 3-4-1-2 con Pellegrini dietro a Zaniolo e Abraham (l'inglese ha ammesso in conferenza che «con Nicolò sono più a mio agio»).

La società intanto è riuscita a ottenere un risarcimento per i propri sostenitori. «Il club ha raccolto una segnalazione dai propri tifosi rispetto a un parametro del regolamento di Conference che impone un tetto di 35 euro al prezzo di vendita per i settori ospiti - si legge nel comunicato della società -. La Roma si è mossa interpellando la Uefa e il Leicester, e ha ottenuto il rimborso di 10 euro a tagliando». Il prezzo dei biglietti era infatti stato fissato a 45 euro. Un piccolo regalo, in attesa di quello più importante: vivere la terza semifinale europea dal 2018, senza però subire la terza eliminazione.