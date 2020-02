"Napoletano coronavirus", il coro choc dei tifosi del Brescia

Il Brescia di Diego Lopez ha perso per 2-1 sul suo campo contro il Napoli di Gennaro Gattuso ma i suoi tifosi hanno perso sugli spalti. Durante il match del Rigamonti, infatti, si è levato un coro assurdo nei confronti dei tifosi avversari: "Napoletano Coronavirus". Il coro è stato intonato poco prima della mezz'ora del primo tempo ed è stato poi purtroppo intonato fino alla fine della sfida.

Non è la prima volta che i napoletani vengono presi di mira con cori di matrice territoriale e razziale ma questa volta si è andati oltre toccando un argomento che sta preoccupando il mondo intero e che ha fatto registrare il primo decesso in Italia, un uomo 77enne che era ricoverato presso l'ospedale di Padova.

Sui social network moltissimi utenti hanno commentato l'accaduto con sdegno e con rabbia:

Ma davvero hanno cantato “napoletano coronavirus”? Ditemi che non è vero. Non ci voglio credere, non potete fare così pena. #BresciaNapoli