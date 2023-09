Napoli, il rischio di un giocattolo già rotto

È presto per dire se il giocattolo si sia rotto. Certo è che il Napoli di Garcia, con lo scudetto sul petto, ha rimediato la prima battuta d'arresto dopo sole tre giornate. La truppa tricolore di Spalletti arrivò con un cammino immacolato alla 16ª ovvero al 4 gennaio scorso, quando si era appena rientrati dalla lunga sosta del Mondiale e i partenopei pagarono la notte positiva dell'Inter a San Siro.

I paragoni con il passato sono già iniziati. Il divorzio dal tecnico che aveva riportato la vittoria del campionato dopo 33 anni è stato traumatico e con strascichi legali ancora vivi. Cambiare allenatore dopo un'annata vincente, con conseguente nuovo abito tattico, può provocare qualche scompenso all'inizio del cammino. Ma lo stop del Maradona con la Lazio, già corsara a marzo nel momento in cui il Napoli spallettiano aveva blindato il titolo e concentrava le maggiori energie nel bel cammino in Champions, conferma che la squadra è ancora indietro di condizione pagando anche la poca concretezza vista pure con il Sassuolo nonostante la vittoria, elemento che non era piaciuto al tecnico francese. Cinquanta minuti di supremazia e un solo gol all'attivo non potevano bastare contro il fraseggio dal basso insistito di una Lazio cinica (sei tiri e quattro reti, di cui due annullate per fuorigioco colti dal Var).

Garcia non ha trovato le contromisure nemmeno con i cambi e se in difesa pesa attualmente la partenza di Kim, davanti Kvaratshkelia risente ancora dall'infortunio precampionato. L'allenatore del Napoli si aspetta già una risposta dopo la sosta sul campo del Genoa di Retegui. L'oriundo che è uno dei convocati di Spalletti che oggi inizierà il suo lavoro da ct a Coverciano per varare la Nazionale del dopo Mancini. E qui da ieri sera ha ritrovato parte del suo gruppo campione (Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori). Quattro dei fedelissimi con grande voglia di azzurro - quella che chiede Lucio - e forse un po' di nostalgia del passato...