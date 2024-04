Napoli-Roma, la doppia faccia del cambio

Napoli-Roma, ovvero la doppia faccia del cambio in panchina. Per i giallorossi la prima di cinque gare in 15 giorni (l'ultima con l'Atalanta), tutte decisive per la stagione. Il ciclo di ferro scriverà ciò che De Rossi (foto) avrà raccolto da zneofita» della panchina. La Champions resta il traguardo primario, da raggiungere attraverso il campionato o la Coppa (Bayer Leverkusen permettendo) e il Napoli in crisi, a sua volta aggrappato all'Europa di riserva per salvare l'annata, sarà il primo difficile ostacolo.

Nei suoi primi 100 giorni, DDR ha conquistato in campionato gli stessi punti di Mourinho ma con sette partite in meno e questo dato - insieme alla media a gara di 2.23, la migliore nella storia della Roma - dice molto sulla svolta dei giallorossi. «Partite ravvicinate? Non ci piangiamo addosso, incontriamo l'unica squadra che al livello di giocatori sta veramente vicino all'Inter. Quest'anno sta avendo delle difficoltà ma sarà tosta», così De Rossi che applaude al bis-scudetto della Roma femminile.

A Napoli Calzona, terzo allenatore dopo Garcia e Mazzarri in una stagione deludente, ha chiesto ai giocatori di tirare fuori l'orgoglio alla luce delle ultime prestazioni (una sola vittoria nelle ultime sei). Nemmeno lui è riuscito a risvegliare un gruppo «appagato» dallo scudetto e De Laurentiis ha imposto il ritiro che potrebbe durare fino al termine della stagione in caso di flop con la Roma. E se il presidente deve impedire la fuga dei gioielli (dopo Osimhen, Kvara) a breve dovrà anche sciogliere le riserve sul nuovo tecnico: Conte si sarebbe detto pronto ad accettare l'offerta.

Napoli orfano di Zielinski, Roma senza Llorente, Smalling e Lukaku ma con Ndicka in campo dopo la paura di Udine.