Il Napoli strega l'Europa e ora ADL vede oro

Luciano Spalletti rimane prudente sulla qualificazione («se qualcuno dei miei pensa di essere già al turno successivo non giocherà più... », così il tecnico) e si arrabbia - come rivelato da un fuorionda di Sky - con chi parla ancora della sua gestione in passato di Totti e Icardi. I bookmaker invece si sbilanciano dopo la vittoria del Napoli in casa dell'Eintracht («una lezione di calcio», secondo la stampa tedesca), chiudendo le scommesse sul passaggio degli azzurri ai quarti. Balzo in avanti nelle giocate a lungo termine: il loro arrivo in finale è quotato a 4 mentre la vittoria è a 7,50, dietro solo a Manchester City (2,85), Bayern Monaco (4,50) e Real Madrid (7).

E tanti bambini per Carnevale, soprattutto a Napoli, si sono travestiti da Victor Osimhen, dipingendosi la faccia e magari mettendo anche una maschera. C'è chi ha gridato al razzismo come la scrittrice nigeriana Sabrina Efionay («credetemi, non è per niente celebrativo, fa proprio venire la pelle d'oca»), ma il ct dell'Italia Mancini su Instagram ha scritto: «Io vedo solo la MERAVIGLIA. Lo sport è inclusione e voi bambini siete dei GIGANTI». Osimhen, con il gol di Francoforte, ha tagliato il traguardo delle 100 reti in carriera, comprese quelle con la Nazionale. Il presidente De Laurentiis si gode il suo attaccante - che ha pure consolato Kvaratshkelia dopo l'errore dal dischetto, il terzo in 7 gare europee dei giocatori del Napoli - e sul futuro dei suoi big dice: «Quando vengono da me i calciatori sono bloccati e non sarà difficile trattenerli. Anche se sul mercato la regola è mai dire mai, a volte ci sono delle offerte tali da doverle accettarle. Penso che li vedremo ancora brillare in maglia azzurra per molto tempo».

In un'intervista alla tv messicana Tnt, ADL esalta la sua squadra: «Avevo previsto una grandissima stagione, quando hai da troppo tempo gli stessi calciatori diventano un po' demotivati, invece i nuovi si sono dimostrati subito affidabili. Abbiamo trovato Osimhen e gli abbiamo affiancato Kim, Kvaratskhelia, Anguissa. Credo che questo Napoli potrà dire la sua per tanto tempo». E sulla Superlega aggiunge: «Ritengo sia una grossa stupidaggine, non si può pensare ad un torneo per pochi eletti. È chiaro che la formula Uefa è antica e andrebbe cambiata, allora bisognerebbe sedersi al tavolo con la Uefa e dire: come possiamo portare 10 miliardi?».