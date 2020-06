Il Napoli vince la Coppa Italia: Juventus battuta ai rigori

Il Napoli di Gennaro Gattuso vince con merito la sesta finale di Coppa Italia della sua storia e lo fa battendo ai calci di rigore la Juventus del grande ex Maurizio Sarri che deve ancora rimandare la conquista del suo primo titolo sulla panchina bianconera. Gli azzurri hanno giocato meglio rispetto agli avversari e avuto le migliori chance per colpire con due legni colpiti con Insigne nel primo tempo e con Elmas al 92' dopo un miracolo di Buffon sul colpo di testa di Maksimovic. Male Cristiano Ronaldo che è stato sottotono per tutta la partita e mai pericoloso. Il portoghese non ha nemmeno fatto in tempo a prendere parte alla lotteria dei calci di rigore per via degli errori dei compagni di squadra.

Dagli undici metri decisivi gli errori di Dybala e Danilo con il Napoli che ha invece segnato con tutti e quattro i suoi rigoristi. Questa è la vittoria di Gattuso che potrà così dedicare il suo primo trofeo da allenatore alla sorella Francesca morta in tragiche circostanze due settimane fa. Brutto stop per la Juventus con i prossimi giorni che saranno caldi, caldissimi dalle parti della Continassa per questa bruciante sconfitta che si va ad aggiungere alla finale di Supercoppa Italiana persa contro la Lazio a dicembre.

La partita si è giocata, come di consueto, in un clima surreale senza pubblico e in uno stadio Olimpico deserto ma con un bell'effetto ottico messo in atto dalla Lega. La premiazione è stata sobria ma non proprio nel rispetto delle norme anti-covid con Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli che hanno premiato i giocatori delle due squadre.

La cronaca della partita

Callejon al 5' regala palla alla Juventus in area di rigore con Dybala che è più lesto di tutti: l'argentino serve CR7 che lascia partire un destro al veleno ben respinto da Alex Meret. Marioi Rui al 13' va giù in area di rigore sull'intervento di Alex Sandro ma per l'arbitro Doveri e il Var Irrati è tutto regolare. I bianconeri hanno in mano il pallino del gioco e al 20' è Bentancur ad andare al tiro da fuori area, su un altro errore in disimpegno di Callejon: blocca facilmente Meret.

Insigne al 24' dipinge un gran calcio di punizione ma la sfera colpisce il palo a Buffon praticamente battuto. Meret esce bene sui piedi di CR7 al 39' e due minuti dopo Demme, dopo una serie di rimpalli, si presenta a tu per tu con Buffon e calcia in porta trovando l'opposizione in angolo da parte del 42enne di Carrara. Insigne al 42' ci prova con un tiro al veleno che sibila alla destra di Buffon: angolo per gli azzurri.

Nella ripresa i ritmi calano e la prima "emozione" è l'ammonizione a Leonardo Bonucci per un fallo tattico su Fabian Ruiz. Il primo tiro della ripresa è di Fabian Ruiz che dopo un'ottima combinazione palla a terra va al tiro di sinistro con la sfera che non inquadra lo specchio della porta. Dybala non inquadra la porta al 63' e al 71' Milik si divora una grande chance per segnare con un tiro fuori misura da ottima posizione e soprattutto senza marcatura. Politano impegna di testa Buffon all'82' e al 92', in pieno recupero, Buffon compie il miracolo sul colpo di testa di Maksimovic parando proprio sulla linea di porta con Elmas che da due passi non riesce a segnare colpendo il palo. Legno stagionale numero 29 per gli azzurri.

Il tabellino

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (80' Hysaj); Fabian Ruiz (80' Allan), Demme, Zielinski (87' Elmas); Callejon (67' Politano), Mertens (67' Milik), Insigne. All. Gattuso

Juventus: Buffon; Cuadrado (86' Ramsey), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (74' Bernardeschi), Matuidi; Douglas Costa (65' Danilo), Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Sequenza calci di rigore

Dybala (J) parato, Insigne (N), GOL, Danilo (J) alto, Politano (N) GOL, Bonucci (J) GOL, Maksimovic (N), GOL, Ramsey (J) GOL, Milik (N) GOL

