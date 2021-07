Nazionale in ginocchio? (Ri)esplodono le polemiche

Alla vigilia di Italia-Inghilterra ecco tornare un vecchio ritornello che va avanti ormai da un mese: gli azzurri si inginocchieranno oppure no?. La nazionale italiana non l'ha fatto nelle sfide contro la Turchia e la Svizzera mentre in sei l'hanno fatto poco prima del match contro il Galles e da quel momento sono divampate le polemiche. Contro l'Austria l'Italia è rimasta totalmente in piedi mentre contro il Belgio si sono inchinati dato che la nazionale di Roberto Martinez l'aveva fatto in tutte le partite in segno di solidarietà al movimenteo Black Lives Matter. Secondo quanto riporta open.online, contro l'Inghilterra è ipotizzabile e quasi certo che l'Italia si inginocchierà anche perché i nostri avversari l'hanno fatto coerentemente in tutte e sei le partite giocate.

Le reazioni

L'Italia in ginocchio non piace affatto a Vittorio Sgarbi che ai microfoni dell'AdnKronos ha attaccato: "L'Italia non si inginocchi contro il razzismo. Non lo fate ci si inginocchia solo davanti a Dio" e che "un uomo sta in piedi. L'inginocchiamento è un atto servile e, siccome è un atto religioso, uno lo si riserva a Dio. Ogni altro inginocchiamento è deminutio della dimensione umana", il suo affondo.

Dello stesso avviso anche Vittorio Feltri che sempre ai microfoni dell'AdnKronos si è mostrato riluttante all'idea di vedere la nazionale italiana inchinata prima della finale: "L'Italia non si inginocchi prima del fischio d'inizio della finale contro l'Inghilterra domani sera a Londra. Questo è un atteggiamento conformistico che crea una moda stupida. Ce ne sono già tante di mode anche nel linguaggio e in politica. Quindi basta per favore. Che non si facciano più queste sceneggiate che ci rendono ridicoli. Non ci si inginocchia più neanche in Chiesa".

Domani, dunque, è ipotizzabile che la nazionale di Mancini si inginocchierà dando seguito al gesto degli avversari come fatto nei quarti di finali contro il Belgio di Romelu Lukaku: un modus operandi non coerente tenuto per tutta la durata del torneo e che ha scatenato il dibattito in Italia con favorevoli e contrari a questa manifestazione di solidarietà al movimento Live Black Matters.

