Quei "video privati" di Nedved diventati virali sui social

Pavel Nedved nella bufera. Sembrava un weekend di solita routine per il vicepresidente della Juventus, ma così non è stato. Nella tarda serata di domenica il suo nome è diventato di tendenza sui social per alcuni video, che lo mostrano in versione totalemente disinibita.

Nel primo contenuto, che in pochissimo tempo è diventato virale, si vede il dirigente bianconero in atteggiamenti intimi con tre donne. In questo video, l'ex centrocampista all'interno di un locale con amici e amiche è alle prese con un balletto particolare. Nedved si lascia andare ad una sorta di trenino molto ravvicinato, disinibito, con tanto di palpeggiamenti.

Quello del balletto non è l'unico video, circolato nelle ultime ore sul web. Sono stati infatti diffusi anche altri due contenuti, attribuiti a Nedved, nonostante non ci sia assoluta certezza che si tratti di lui. In uno, registrato dall'interno di un locale, si vede un uomo di spalle che cammina barcollando. Sul punto di cadere più volte in strada, l'uomo con una folta capigliatura bionda si regge in piedi a fatica. Nell'altro, frontale e registrato nello stesso luogo, la stessa persona cammina questa volta con la giacca in mano in direzione del locale. Il tutto è stato caricato sui social, a distanza di circa 24 ore da Juve-Roma, sebbene in realta non ci siano certezze sulle tempistiche della festa.

Grande imbarazzo dunque per Nedved, che tuttavia da circa un paio d'anni è un uomo sentimentalmente libero. Stando infatti alle notizie provenienti dalla Repubblica Ceca, si è separato ormai definitivamente da sua moglie. Nelle ultime settimane sono emerse indiscrezioni sulla nuova vita sentimentale con la popolare cantante e attrice Dara Rolins.

Esta disfrutando bastante nedved pic.twitter.com/y56eEjI2Zr — JUVENTUS ARGENTINA (@JUVEARGENTINA__) August 28, 2022

Il mio vicepresidente è stanco di Allegri ball #Nedved pic.twitter.com/eFwNbLSGsd — (@__Zeynep87) August 29, 2022

La bufera social

I video circolati in rete hanno infiammato la discussione sui social, dividendo gli internauti in "colpevolisti" e "innocentisti". Così c'è chi critica le "notti brave" del dirigente bianconero: " È in crisi di mezza età? Quando capitano queste cose al di là dell’antipatia per il soggetto, provo sempre un po’ di tristezza" e ancora: "forse si spiega il declino societario bianconero sul mercato degli ultimi 3 anni". Oppure: "Sperando che non sia l’unico penso che sia giunta l’ora che Pavel Nedved tolga il disturbo all’interno della società Juve".

Non manca chi prende le sue difese: "Per quanto mi riguarda Nedved può fare quello che vuole, ammesso che sia lui, dopo gli anni passati in campo a sputare sangue se vuole fare una serata alcolica può permetterselo. Sarebbe da condannare se lo facessero i giocatori attuali". Infine c'è chi sottolinea l'uso distorto, che talvolta possono avere i social: "La vicenda del presunto video su Nedved conferma quello che da tempo penso sui Social, l’uso sbagliato da parte di molti. Tanti ne fanno uso come fossero investigatori privati andando a curiosare e ficcare il naso sulla vita altrui".

