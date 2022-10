"Nessuno vuole scambiare le maglie con voi". Il gesto antisportivo dei giocatori dell'Ajax

Il Napoli di Luciano Spalletti ha sovrastato, umiliato, piallato l'Ajax e l'ha fatto in casa sua, alla Johan Cruijff Arena. Il 6-1 finale è lo specchio di una partita a senso unico in favore degli azzurri che hanno ammutolito la casa dei Lancieri e indispettito un po' i tifosi olandesi e tanto i calciatori dell'Ajax che si sono però resi protagonisti di un mancato gesto di fairplay che non avrebbe fatto di certo piacere ad un fuoriclasse come Johan Cruijff simbolo del calcio olandese e dell'Ajax.

Al termine del match, infatti, un membro dello staff del Napoli si è recato nello spogliatoio dei padroni di casa offrendo agli avversari alcune maglie dei giocatori azzurri per uno scambio alla pari. "Sono quattro di loro, con chi capita. Se c'è Blind, sì". Pochi secondi dopo, però, si vede il magazziniere dei Lancieri tornare indietro con le divise del Napoli e non con quelle dell'Ajax: "Nessuno vuole cambiare?" chiede l'uomo del Napoli con l'olandese che fa gesto di no con la testa come si vede chiaramente nel video realizzato da CalcioNapoli24.

Ajax players, who lost 6-1 to Napoli, rejected the Italian team's offer to exchange shirts at full-time. pic.twitter.com/NhheljeQEV — EuroFoot (@eurofootcom) October 5, 2022

La rese dell'Ajax

Al termine del match l'allenatore Alfred Schreuder, ha commentato la roboante sconfitta in conferenza stampa: "Il Napoli è più avanti di noi, è stato doloroso dopo il quarto gol. Abbiamo avuto molte difficoltà e loro stavano ben messi in campo. Se vuoi avere opportunità contro di loro, devi avere il pallone e noi non l'abbiamo avuto. C'è stata una chance per il 2-1, ma poi il Napoli è andato avanti ed è cambiato tutto il match. Siamo stati troppo bassi nella ripresa, prima del 3-1 era complicato giocare. Volevamo cambiare due-tre cose nella ripresa, è mancata la fiducia e non abbiamo più costruito. Devo fare i complimenti al Napoli".

Sui social, inoltre, i tifosi del Napoli hanno usato l'ironia per commentare la vittoria della loro squadra con post di sfottò nei confronti degli avversari e con diverse critiche agli avversari per non aver voluto scambiare la maglia: "Clamoroso #Ajax, giocatori rifiutano di scambiare la maglia con quelli del #Napoli".