Un Nico Paz sempre più da Oscar, ma il Como rallenta

Al Como sarebbe forse servito l'aiuto di Andrew Garfield per arrampicarsi fino a centroclassifica. Si fa bastare però il primo gol italiano di Nico Paz, concedendo un sabato pomeriggio di riposo in tribuna al Sinigaglia all'attore di Spiderman. Gli effetti speciali comunque non mancano, nella sfida casalinga contro un buon Parma, sopratutto nel primo tempo. E nel parterre della tribuna comasca ad apprezzare la pellicola è anche Hugh Grant. Del resto, Como e Parma una volta ancora dimostrano di avere qualcosa di più di semplici neopromosse che badano al mantenimento della categoria, tanto che sembra una tipica gara di B per imprevedibilità e occasioni, con pioggia e vento a moltiplicare le variabili. Soprattutto in un primo tempo iniziato e concluso a ritmi alti.

Nonostante il quasi 70% di possesso, il Como acciuffa il pari solo alla vigilia dell'intervallo: Fadera scappa a destra, imbuca una palla che Balogh manca e che Nico Paz fresco di debutto in Nazionale argentina, con tanto di assist per Messi nel 6-0 alla Bolivia incrocia in gol di sinistro. Sino a quel momento, nonostante il controllo del gioco, le occasioni più nitide erano state emiliane: prima Almqvist centra il palo su azione viziata dal mano di Bonny, poi il francese riavvolge il nastro ai tempi di Crespo e su palla di Hernani di tacco la spedisce nell'angolino lontano. In tribuna Varane osserva senza battere ciglio la chiusura di Dossena. L'ex Real, seduto accanto a Suwarso, ha ufficializzato in giornata il proprio ingresso nel cda dei lariani e perplesso lo è anche quando Audero si piazza male sul calcio piazzato calciato da Bernabé sulla traversa, prima che Mihaila nella ripresa prenda il secondo legno con un destro a giro.

In attesa dei titoli di coda ci provano ancora Mihaila e Mazzitelli, con un dopo intervallo però non all'altezza del primo tempo del film.

Al triplice fischio, l'oscar se lo prende Nico Paz: 20 anni e la leggerezza di non sentirsi addosso l'interesse delle milanesi, del Napoli e di qualche big della Premier. In fondo, sono superpoteri anche questi.