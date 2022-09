"Noi bene tranne 15'", "Voglio rivedere le immagini": tutte le scuse di Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri pareggia per la quarta volta in sei partite e lo fa in rimonta al termine di un match pazzo contro l'ottima Salernitana di Davide Nicola che aveva finito il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie ai gol degli ex Inter e Milan Antonio Candreva e Krzysztof Piatek. Nella ripresa Bremer e Bonucci (in rete dopo aver fallito il rigore parato da Sepe) hanno pareggiato la partita e al 94' ecco il gol del 3-2 di Arkadiusz Milik, poi annullato dal Var per un fuorigioco ritenuto attivo di Leonardo Bonucci. Il polacco, tra l'altro, già ammonito per un fallo al minuto 83' oltre il danno la beffa: in occasione della rete del 3-2, poi annullato per offside, l'ex Napoli si è infatti tolto la maglia per festeggiare guadagnandosi così il rosso (nonostante la rete annullata non si può tornare indietro in queste situazioni).

Tutte le colpe di Allegri

Quando le cose non funzionano o funzionano poco la colpa ricade sempre sull'allenatore con Allegri che sta dimostrando di essere in difficoltà: è lui infatti l'uomo in meno della settimana. "Cosa ci siamo detti con l'arbitro? Io con il direttore di gara non parlo mai - le parole di Allegri ai microfoni di Dazn. "È stato annullato un gol e questo è un dato di fatto. Vorrei anche vedere le immagini complete, perché c'era Candreva vicino alla bandierina e nessuno ha quella immagine. Poi se vediamo a Bonucci tolgono la maglia... Gli arbitri comunque vanno lasciati stare, i protagonisti delle partite sono i giocatori. Marcenaro è stato molto bravo. Ha preso una decisione come quella che ha preso in un momento molto delicato".

La Juventus è uscita dal campo alla fine del primo tempo tra i fischi del pubblico di casa perché sotto 2-0 e Massimiliano Allegri non cerca scuse: "Abbiamo fatto 20' buoni nel primo tempo, poi abbiamo preso gol per un errore di lettura di Cuadrado. Abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli prima di andare sotto, poi non riuscendo a pareggiare era da chiudere sullo 0-1, invece abbiamo preso quel gol su rigore".