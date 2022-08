"Non andrà al Napoli". La rivelazione sul futuro di Ronaldo

A tre giorni dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato (1° settembre ore 20) ed esclusi colpi di coda imprevedibili, sembra sfumare definitivamente l'approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli. La comunicazione, però, non è arrivata né da CR7 né tantomeno dal suo attuale club, il Manchester United: è stato il suo migliore amico, Edu Aguirre, che intervistato da El Chiringuito Tv ha reso note quali sarebbero le attuali volontà del campione portoghese.

"Ronaldo non andrà al Napoli"

" Cristiano non andrà al Napoli ": è il tweet che campeggia sull'account della tv sportiva spagnola. I dettagli dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore, probabilmente per bocca degli stessi protagonisti (Ronaldo o le società) o di Aguirre, che ha promesso di fornire ulteriori informazioni nel corso della trasmissione. Contemporaneamente a questa "bomba" di mercato sganciata da un protagonista non atteso, il Napoli sta ancora aspettando le mosse dell'agente di Cristiano, Jorge Mede, per capire se e quale sarà l'offerta per Victor Osimhen.

Le mosse delle ultime ore

Secondo SkySport, l'idea di base sarebbe quella di uno scambio con l'attaccante nigeriano che diventerebbe la punta dei Red Devils inglesi al posto di CR7 che infiammerebbe il San Paolo. De Laurentiis chiederebbe almeno 100 milioni di euro ma la società inglese sta già investendo gli stessi soldi per l'acquisto di Antony dall'Ajax. Sull'argomento si era espresso questa mattina anche Fabio Capello, il quale ha sottolineato quanto può essere prolifico Ronaldo che, di default, " porta 20-25 gol in dote " anche se la società partenopea si priverebbe di un attaccante forte e giovane come Osimhen. " È una questione di soldi, numeri e prospettive: la dirigenza del Napoli sa fare molto bene i conti e sa muoversi sul mercato. Ronaldo non fa gruppo, è vero, ma Spalletti cercherebbe di mettere in risalto le doti del portoghese ", ha dichiarato Capello a "Radio anch'io sport" su Rai Radio 1.

Le ultime ore di calciomercato riservano sempre sorprese straordinarie: anche se le parole di Aguirre possono suonare come una pietra tombale sull'affare, non sarebbe la prima volta se con un colpo di coda la situazione si ribaltasse entro la serata del 1° settembre. Il mal di pancia di Cristiano al Manchester è palese, oltre a non essere protagonista in Champions (United in Europa League). Quanti altri anni restano a CR7 per competere a certi livelli al pari dei Messi, Mbappè e Lewandowski? Non moltissimi...