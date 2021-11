"Non è detto che l'Italia...". La frase che ha gelato gli Azzurri

"Darò il mio meglio come sempre per fare una buona partita ma non è scontato che l'Italia vincerà facilmente con l'Irlanda del Nord" aveva detto alla vigilia della partita l'attaccante della Svizzera, Mario Gravanovic e ça va sans dire ha avuto proprio ragione lui.

La Svizzera supera con un netto 4-0 la Bulgaria e complice il pareggio dell'Italia contro l'Irlanda del Nord accede ai Mondiali di Qatar 2022. D'altronde il piano della partita era chiaro sin dall'inizio e annunciato a chiare lettere dal ct Marat Yakin alla vigilia della partita. Serviva una vittoria, possibilmente con tanti gol (ma alla luce dello 0-0 dell'Italia a Belfast di fatto ne sarebbe bastato solo uno), e la formazione elvetica non ha deluso le aspettative.

Nonostante le numerosissime assenze, mancavano colonne della squadra come Embolo, capitan Xhaka, Seferovic e Zuber, la Svizzera fa uso di tutte le sue risorse per tagliare un traguardo storico. Quattro protagonisti per 4 gol: Noah Okafor, Ruben Vargas, Cedric Itten e l'atalantino Remo Freuler. I primi due sono talenti di cui si parla già da un po Itten, invece, è al quarto gol in sole sette gare in nazionale. Il più importante proprio ieri sera, a Lucerna, con la spallata che manda gli Azzurri ai playoff.

Yakin ringrazia i suoi giovani e vola in Qatar senza soffrire, anche grazie a una partita letteralmente dominata. Qualche numero: nessun tiro in porta per i bulgari, 8 per gli svizzeri (18 totali, con altrettanti calci d’angolo). Un bombardamento durato tutta la partita, una gara senza storia ben oltre lo 0-0 del primo tempo. Chissà cosa avrà detto il ct svizzero ai suoi ragazzi durante l'intervallo. Se ne parlerà per mesi, almeno fino al Mondiale, perché la Svizzera rientra in campo trasformata. Il pubblico di Lucerna spinge e nel secondo tempo la squadra dilaga.

A inizio ripresa l'ex interista Shaqiri pesca proprio Okafor che di testa fa 1-0. Gli elvetici spingono, il 2-0 arriva però con Vargas, imbeccato da Gavranovic. Inizia una fase molto particolare del match, perché la Svizzera va due volte sul 3-0 ma in entrambi i casi il Var annulla, per fuorigioco di Gavranovic prima e Itten poi. Proprio quest'ultimo, di testa, trova il 3-0 che avrebbe regalato la qualificazione a Yakin anche in caso di successo di misura dell'Italia. A togliere ogni dubbio, il poker calato in pieno recupero da Freuler. Il resto lo fanno gli Azzurri bloccati sul pareggio a Belfast. Poi è festa grande allo Swissporarena di Lucerna. Svizzera al Mondiale (il quinto consecutvio dal 2006), Italia ai playoff.

