Sinner fa l'Italia di Davis

«Chi ama l'amore e i sogni di gloria... Ma il cielo è sempre più blu». Rino Gaetano, grazie agli altoparlanti del Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga, ha celebrato il successo dell'Italia ieri nei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2023. Gli azzurri erano impegnati contro la temibile Olanda e sono riusciti a prevalere con il punteggio di 2-1. Inutile dire che il trascinatore in campo sia stato Jannik Sinner. L'assente di Bologna ha vestito alla perfezione i panni del leader. Non era iniziata bene la giornata per i ragazzi capitanati da Filippo Volandri. La sconfitta nel primo singolare di Matteo Arnaldi contro Botic van de Zandschulp (6-7, 6-3, 7-6) aveva complicato non poco il percorso, considerati quei tre match-point falliti dal ligure. Ci ha pensato il n.4 del mondo a togliere le castagne dal fuoco. Nella sfida contro Tallon Griekspoor, Jannik ha saputo trovare le misure al campo, visto il poco tempo per prepararsi alla trasferta di Malaga, dopo la grandiosa settimana a Torino. Alzando il livello del proprio tennis nel tie-break del primo set, l'altoatesino ha cambiato marcia nel secondo parziale e sul 6-1 è calato il sipario. Nel doppio il capolavoro, perché Wesley Koolhof, doppista eccellente, faceva paura. Tuttavia, l'assenza al suo fianco di Jean-Julien Rojer per problemi fisici e la riproposizione di Griekspoor hanno fatto in modo che Sinner potesse fare la differenza. Servendo alla grandissima e dando un contributo consistente in risposta, Jannik si è esaltato con Lorenzo Sonego, entrato in modalità Davis come solo lui sa fare. Con lo score di 6-3 6-4, l'Italia ha ottenuto l'accesso alla 19ma semifinale della sua storia in questa competizione. «Mi ha aiutato giocare con un amico (si riferisce a Sonego in doppio, ndr)». «È stato un bel doppio, sapevo che io e Sinner ci saremmo trovati bene. Non giocavano insieme da inizio anno, ci siamo preparati giocando a FIFA!», ha rivelato Sonego.

Intanto ieri sera con la vittoria di Djokovic su Norrie la Serbia ha eliminato la Gran Bretagna. Domani in semifinale si riproporrà quindi, per la terza volta in pochi giorni, la sfida tra il numero uno del mondo e Sinner che così è stato «accontentato» Ieri infatti Jannik aveva auspicato: «Per la mia crescita vorrei reincontrare Djokovicanche in Coppa Davis». Per l'ennesima volta, spettacolo garantito.