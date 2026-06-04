Golden Gala show. "Il top di sempre"

Il presidente della Fidal Stefano Mei parla della "migliore edizione di sempre". E infatti l'entry list del Golden Gala Pietro Mennea di stasera prevede 43 medaglie d'oro olimpiche e mondiali, ma anche 18 italiani tra cui Andy Diaz, Marcell Jacobs, Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti fino alla 17enne Alessia Succo. Peccato per l'assenza di Mattia Furlani, in recupero dall'infortunio al bicipite femorale. Tutti daranno il massimo sulla pista di casa, anche se la forma per molti non è al top.

All'Olimpico di Roma andrà in scena la prima tappa europea della Diamond League, la terza del circuito, che sarà uno degli appuntamenti di preparazione al torneo continentale di Birmingham ad agosto. La Battocletti, reduce dall'influenza che le ha fatto saltare il meeting di Rabat, avrebbe voluto tentare il record europeo dei 5000: "Avevo lavorato per quello, ma non sarò in grado. Ora sto bene, in gara dovrò capire cosa accadrà perché gli ultimi allenamenti o non li finivo o andavo fuori giri".

E se il lunghista Diaz aveva parlato nei giorni scorsi di un primato mondiale da mettere nel mirino, c'è grande attesa per la gara dei 100 - prevista per le 22.52 - con Jacobs che ieri ha incrociato al Colosseo lo statunitense Noah Lyles (nella foto), oro ai Giochi francesi e successore dell'azzurro sul gradino più alto delle Olimpiadi. Sorridente, sicuro di sé, sempre molto ironico, Lyles è sbarcato a Roma martedì e appare tranquillo. Il 'diamante' è esposto davanti a lui nel media day: "Se sono qui è perché sono pronto per correre e per vincere, sento di valere 9"85. Il mio coach dice che sono veramente in forma, ho avuto delle sessioni di allenamento molto buone.

Sono veramente eccitato ed entusiasta, ora abbiamo solo il nostro spettacolo da fare". Per l'americano sarà la prima volta nei 100 al Golden Gala, perché l'unica altra partecipazione al meeting di Roma risale al 2019, quando però gareggiò nei 200 facendo registrare lo storico 19"72 di Mennea.