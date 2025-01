Goggia e Brignone per la prova olimpica

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono tappe di Coppa che, nello sci alpino, valgono una stagione: ad un anno dai Giochi 2026, le gare di Cortina D'Ampezzo sono fra queste. Oggi si prova l'Olympia delle Tofane che, fra poco più di 12 mesi, eleggerà la sua regina a cinque cerchi. Fra le outsider fa quasi tremare vene e polsi dover annoverare una certa Lindsey Vonn: 40 primavere e 6 inverni dopo il ritiro, è pronta a rinnovare la corona di «vonnivora». Con 12 sigilli ai piedi delle Tofane è lei la signora con più vittorie nella storia.

Però la speranza è che il cielo resti azzurro sopra lo schuss della Conca: qui sia Brignone sia Goggia hanno «fame» di gloria. La prima perché non l'ha ancora avuta, ha da sempre un rapporto «complicato» con questo olimpo in rosa, dove non solo non ha mai vinto, ma ha sfiorato una volta il podio, quarta in superG nel 2022, al netto del passaggio a vuoto ai Mondiali 2021. Ringalluzzita dalla prima vittoria in carriera anche in discesa, potrebbe saldare il conto con le curve delle Tofane. Basterà fare come in prova, dove Fede è andata forte: «Ho sistemato alcuni punti del percorso che ho sbagliato nella prima prova, ora devo mettere a punto gli ultimi dettagli». Goggia, se fosse Sofia e non superSofi, sarebbe quasi autorizzata a non «digerire» un tracciato che la mandò ai box poche settimane prima di una delle sue più disperate corse contro il tempo, i 23 giorni per guarire e andarsi a prendere l'argento in discesa a Pechino. Eppure Goggia adora Cortina e i suoi due training convincenti, lo dimostrano: «La pista è un biliardo: un piacere sciare qui.

Ho fatto una prova in scioltezza, poi ho cercato di limare le linee più abbondanti. Mi sono sorpresa di essere stata così veloce». Oggi il primo verdetto: il via alle 11, mentre alle 12.30 (Dirette Tv su Rai due ed Eurosport) gli uomini sfideranno ancora il Laueberhorn di Wengen.