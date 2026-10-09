Olimpia Milano in crisi, la società al fianco di coach Poeta: “Piena Fiducia”

Piena fiducia in Peppe Poeta. È quanto filtra dai vertici dell’Armani Milano sulle voci di un possibile esonero dell’allenatore dell’Olimpia dopo la brutta sconfitta in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv. La società non si aspettava un inizio così difficile — tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa — ma non ha intenzione di cambiare la guida tecnica. I biancorossi, dopo il successo in Supercoppa, hanno faticato a battere Trieste alla prima giornata di campionato, arrivando successivamente a battere la Virtus Bologna in Eurolega grazie al canestro sulla sirena di Devon Hall.

Milano ha rivoluzionato praticamente tutto il roster in estate, salutando il quintetto base che la guidò al primo storico «Triplete» della sua storia nella passata stagione. In queste prime settimane, i nuovi arrivati stanno faticando ad amalgamarsi, come testimonia la discontinuità nell’arco dei 40 minuti tra attacco (troppo statico) e difesa (troppo passiva). L’ex coach di Brescia ha sottolineato la difficoltà del momento dopo il ko a Belgrado contro gli israeliani, che ha portato i campioni d’Italia al record di 1-3 nella competizione: «Abbiamo avuto tanti alti e bassi e alla fine, nel quarto periodo, abbiamo mollato, non ci siamo presentati perdendo fiducia. Il processo di crescita di questa squadra è più lungo di quello che ci aspettavamo tutti. Oggi abbiamo avuto un paio di giocatori che sono cresciuti rispetto alle ultime prove, ma altri due o tre hanno fatto un passo indietro. Dobbiamo mettere tutti sulla stessa pagina, aggiustarci il prima possibile».

Domani l’Olimpia ospiterà Treviso per la terza giornata di campionato, prima del doppio turno casalingo di Eurolega contro il Real Madrid e Dubai.