Olimpiadi, Moioli-Visintin d'argento nello snowboard cross

Arriva un'altra bella notizia dalle Olimpiadi di Pechino. Michela Moioli e Omar Visintin hanno vinto la medaglia d'argentono nello snowboard cross misto. Lui, già bronzo nell’individuale maschile, e lei campionessa olimpica nel 2018, si sono tolti una grandissima soddisfazione con questo secondo posto dietro solo dalla forte coppia di statunitensi formata da Baumgartner e Jacobellis. Medaglia di bronzo per i canadesi Grondin e Odine, quarti e dunque medaglia di legno per l'altra coppia di italiani in gara formata da Sommariva e Carpano. Medaglia d'argento importantissima soprattutto per Michela Moioli, che riscatta la delusione di qualche giorno fa nell'individuale.

Una grande emozione

Michela Moioli si è detta visibilmente emozionata al termine della medaglia d'argento conquistata forse in maniera inaspettata visto il suo stato d'animo dopo la gara dei giorni scorsi: "Ci ho creduto per l'oro, ma la Jacobellis era più veloce, è stata bravissima. Ho voluto dare tutto per Omar e per la squadra. Lui mi ha trascinata, era sereno, mentre io più tesa. L'ho seguito in tutto e per tutto e mi ha motivata", le sue parole.

La campionessa bergamasca è poi tornata sulla dolorosa gara individuale di qualche giorno fa: "E' un ricordo e una ferita, ma lontano. Sono felice di aver preso la mia rivincita, ma guardo già al futuro. Dedico la medaglia alla mia famiglia, che mi è stata vicina, ma anche a tutta la squadra, compresi Lorenzo e Caterina, che si meritavano la medaglia".

Anche Omar Visintin ha voluto esprimere la sua gioia per questa seconda medaglia dopo il bronzo conquistato nell'individuale: "Abituato? Non ci si abitua facilmente alle medaglie olimpiche. Ci avrei messo una firma per l'argento e il bronzo. E' stato bellissimo vincerla con Michela, che era in formissima, lo abbiamo fatto da squadra. Per noi lo snowboardcross è lo sport più bello del mondo e speriamo di avvicinare qualche altro giovane".