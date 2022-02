Italia d'argento nello short track

L’Italia conquista l’argento nella staffetta mista, ovvero quella uomo-donna, della short track. Dopo l’argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio di velocità, arriva l’ennesima gioia sul ghiaccio per la nazionale azzurra alle Olimpiadi di Pechino 2022.

La squadra formata da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel (nelle batterie precedenti ha corso Yuri Confortola), a sorpresa, si impone sugli avversari e per pochissimi metri non batte anche i fuoriclasse cinesi che si aggiudicano l’oro con il tempo di 2.37.348. Gli azzurri si fermano a 2.37.364, ovvero mezza gamba dai padroni di casa. Il bronzo, invece, va all’Ungheria con un tempo di 2.40.900, mentre viene buttato fuori dai giudici il Canada, accusato di essere stato il responsabile della caduta avvenuta a metà percorso.

Dopo un quarto di finale eccellente e la caduta a sorpresa dell’Olanda in semifinale, che nei fatti apre spazi per tutte le squadra in campo, il team azzurro si presenta all’atto conclusivo risparmiando le forze e con qualche ambizione, seppur minima, di spuntarla sugli avversari. L’Italia parte nei primi giri fortissima, probabilmente solo per tattica, poi si mette dietro agli sfidanti più quotati. La svolta, però, arriva quando si toccano Ungheria e Canada, che permette agli azzurri di fare il balzo in avanti e iniziare a inseguire la Cina, dando così il via a una rimonta che viene conclusa da Pietro Sighel che per soli pochi centimetri non ci porta sul tetto più alto del mondo.

E’ davvero mancata una manciata di secondi per prenderci il primato in una disciplina nuova, ma in grado di regalare subito ai nostri una gioia assoluta e che nei fatti fa ben sperare anche per i prossimi anni, considerando che nella disciplina è stato solo l’esordio a questi livelli per la nazionale. Nei fatti rilancia anche le ambizioni dei singoli in vista dei prossimi appuntamenti, dove l’Italia sarà certamente ancora protagonista al Capital Indoor Stadium.

Un traguardo importantissimo soprattutto per Arianna Fontana che grazie al nuovo alloro diventa l’atleta, sia al maschile che al femminile con più medaglie nella storia delle olimpiadi nella disciplina dello short track. Salita sul podio per la quinta edizione consecutiva dei giochi a cinque cerchi prende il nono titolo, che a questo punto le consente di segnare una pagina di storia per la nostra nazionale.