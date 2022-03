Oliveira protagonista: il gol, poi il rosso

Protagonista assoluto. In positivo per il gol che decide la sfida, in negativo per il secondo giallo - un po' fiscale per la verità - che rimedia al 33' della ripresa. Sul campo disastroso di Arnhem (come già sottolineato dal tecnico portoghese alla vigilia) Mourinho rispolvera Sergio Oliveira, fino a ieri già 30 gare nelle Coppe continentali con otto gol segnati. Il centrocampista ex Porto - arrivato in giallorosso a metà gennaio - era finito fuori dai radar dello Special One. In casa del Vitesse Oliveira trova il terzo gol con la Roma grazie a un sinistro al volo che fulmina Houwen. Una rete che mette in discesa la gara di ritorno - giovedì prossimo all'Olimpico, tre giorni prima del derby capitolino - e nella quale però il calciatore lusitano non ci sarà.

La serata olandese, che è anche la 100ª apparizione in giallorosso di Zaniolo, scorre con sofferenza nel primo tempo: il Vitesse trova il gol (annullato giustamente) con Brcic, le due parate di Rui Patricio e il clamoroso errore a porta vuota di Openda dopo il regalo del portiere. La Roma esce nel finale: destro di Abraham sventato da Houwen, poi a pochi secondi dall'intervallo il gol di Oliveira. Nella seconda frazione Roma meno passiva e Vitesse insidioso sulle palle inattive. Il rosso a Oliveira regala ai giallorossi un finale complicato anche se la truppa di Mourinho, all'ottavo risultato utile e al terzo 1-0 di fila, non corre più rischi.