Conte sbotta prima della partita "Qualsiasi cosa dica non va mai bene"

L'Inter di Antonio Conte si appresta ad affrontare un'esame importante questa sera contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida con gli azzurri è stato sarcastico sull'obbligo della sua squadra di vincere lo scudetto: "A sentire parlare di quasi obbligo mi viene da sorridere. Le squadre sono tante e si parte con l’ambizione di provare a vincere. Negli ultimi nove anni ha vinto sempre la stessa squadra. Che ci sia per noi il quasi obbligo di vincere mi fa sorridere. Però sicuramente è uno stimolo per migliorarsi".

Lo sfogo di Conte

Il tecnico dell'Inter si sente un po' accerchiato dai media e dalla critica e durante un passaggio della conferenza stampa ha ammesso questo suo sentimento: "Ho detto che non c'è un clima sereno attorno all'Inter perché mi sto abituando a pensare che qualsiasi cosa faccia o dica viene vista sempre in maniera negativa. All’inizio dell’anno ero sereno in conferenza, e mi hanno accusato di non essere più io e di avere mollato. Adesso mi accusate dell’opposto. Devo trovare una via di mezzo".

Lotta scudetto

Conte si aspetta una partita dura contro la squadra di Gennaro Gattuso: "Sarà una gara dura tra due squadre ambiziose. Il Napoli per anni è stata la rivale numero uno della Juventus e l'anno scorso noi abbiamo preso il suo posto" , il commento del tecnico nerazzurro che ha poi parlato della lotta scudetto molto equilibrata quest'anno rispetto agli anni passati: "Quest’anno c'é. Poi magari succederà che una squadra vincerà tutte le partite e finirà per vincere il campionato con distacco. Gli scontri diretti sono molto importanti non solo per la classifica, ma anche da un punto di vista mentale. Vincerli fa sentire più forti. In ogni caso, ogni partita va lottata, anche contro chi non si gioca lo scudetto".

Fuga scudetto?

Il Milan di Pioli avrà la grande possibilità di approfittare di un passo falso di Inter, Napoli, Juventus e Atalanta che se la vedranno una contro l'altra in questo turno di campionato. Vincendo contro il Genoa e sperando in due pareggi i rossoneri si porterebbero così a più cinque sull'Inter e a più sei sulla coppia Napoli e Juventus. Attenzione però alla squadra di Maran che ha bisogno di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili e per salvare la panchina. Nerazzurri e bianconeri, inoltre, sono in crescita e vorranno cercare i tre punti in casa anche se Gattuso e Gasperini saranno due ossi davvero duri da dover superare. Si prospetta, dunque, una scoppiettante serata di campionato.

