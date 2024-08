Osimhen, capricci d'Arabia

Ascolta ora 00:00 00:00

Una cascata di petrodollari può sedurre e travolgere Victor Osimhen. L'Al Ahli è in pressing per convincere il bomber nigeriano a sbarcare in Arabia Saudita: sul piatto un quadriennale da 30 milioni a stagione. Per il Napoli pronti invece 75 milioni per il cartellino della punta, che riflette e vorrebbe inserire eventualmente una clausola rescissoria a cifre abbordabili. Tradotto: tra un anno potrebbe facilmente tornare in Europa. Vallo a dire agli arabi, che infatti non sembrano troppo propensi ad accontentarlo. Previsto per oggi un nuovo summit. Sullo sfondo Chelsea e PSG che monitorano la vicenda e hanno il pieno gradimento del numero 9. Una maglia che Osimhen lascerà libera per il suo successore Romelu Lukaku, sbarcato ieri in Italia e accolto da centinaia di tifosi fuori da Villa Stuart dove ha sostenuto le visite mediche. Contratto fino al 2027 da 6,5 milioni per il belga celebrato ieri sera in maniera trionfale a Napoli dai tifosi azzurri, che oggi faranno il bis con Scott McTominay. Lo scozzese è stato acquistato per 30 milioni dal Manchester United e firmerà un quadriennale da 3 milioni a stagione. E non finisce qui: Manna in pressing pure per il terzino Ebimbe dell'Eintracht Francoforte.

Euforia ai massimi livelli pure in quel di Torino dove è andato in scena il Koopmeiners-Day. L'olandese in tarda mattinata è arrivato al J-Medicals per le visite mediche di rito: ad attenderlo migliaia di tifosi con la sua maglia numero 8 già quasi sold-out negli store. Intanto Giuntoli lavora all'ultimo colpo della stellare campagna acquisti bianconeri: assalto in corso all'esterno offensivo Sancho del Manchester United. A fargli spazio è stato Federico Chiesa ceduto al Liverpool per 15 milioni (bonus compresi); mentre l'esterno della nazionale firmerà oggi il contratto con i Reds fino al 2028. Ore roventi pure sull'asse Milan-Roma coi due club che stanno confezionando uno scambio: Tammy Abraham in rossonero e Alexis Saelemaekers nella Capitale. Insieme al belga i giallorossi otterranno pure un conguaglio intorno ai 10 milioni. Un'operazione che permette alle due società di completare i rispettivi organici, anche se De Rossi vorrebbe pure un nuovo rinforzo a centrocampo. Chissà che possa essere quel Manu Konè (Gladbach) cercato pure dai rossoneri.

La Roma ieri ha preso pure il centrale Kevin Danso del Lens in prestito con obbligo di riscatto. Un affare da 25 milioni complessivi; mentre l'austriaco ha siglato un accordo quinquennale da 1,8 milioni a stagione. Infine l'Inter ha completato l'acquisto del difensore argentino Tomas Palacios dall'Independiente Rivadavia per 6,5 milioni più bonus.

Contratto quinquennale da 700mila euro a stagione. Nei prossimi giorni i nerazzurri contano di chiudere il rinnovo di Denzel Dumfries fino al 2028 con clausola rescissoria tra i 15 e i 18 milioni milioni. Per l'esterno olandese nuovo stipendio da 4 milioni più bonus.