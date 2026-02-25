Palladino, la scoperta di Berlusconi e Galliani, vuole una notte da Dea

L'Atalanta sogna di regalarsi una notte europea da Dea grazie all'ultima creatura del duo Silvio Berlusconi-Adriano Galliani. Furono proprio loro a lanciare in panchina tra i professionisti Raffaele Palladino nel settembre 2022. Nel giro di tre anni e mezzo l'allenatore campano ha dimostrato di essere uno dei più bravi e talentuosi della sua generazione, dimostrando come i suoi Pigmaglioni ci avessero visto giusto e lungo.

Dopo il brillante biennio alla guida del Monza portato alle soglie della zona coppe, Palladino ha poi conquistato il sesto posto al timone della Fiorentina. Eppure secondo molti tifosi questi risultati non erano stati così brillanti, ma addirittura venivano etichettati quasi come scontati: il tempo, però, è stato galantuomo per Don Raffaele, visti i risultati conseguiti dalle sue ex squadre dopo il suo addio, mentre Palladino ha rivitalizzato l'Atalanta dopo la negativa parentesi targata Juric a inizio stagione. Risultati brillanti e un gioco a tratti spumeggiante per far risalire in classifica la Dea dall'11° al settimo posto, a cinque lunghezze dal terzo e dalla zona Champions. Competizione che i bergamaschi vorrebbero continuare a giocare dopo lo scivolone della gara di andata a Dortmund. Un 2-0 che ha compromesso le chance atalantine di qualificazione, anche se stasera l'effetto New Balance Arena potrebbe aiutare i nerazzurri a tentare la remuntada.

Missione complicata (l'impresa di rimontare da 0-2 è riuscita in Champions solo 5 volte su 47) ma possibile. Palladino ci crede e alla vigilia ha suonato la carica per galvanizzare i suoi ragazzi. Per gli ottavi serve trionfare con 3 gol di scarto, anche se un obiettivo dei padroni di casa potrebbe essere quello di portare la sfida ai supplementari.

Per questo Palladino sembra intenzionato a puntare sul rilancio di Scamacca titolare col rientro di Ederson a metà campo. Due mosse che potrebbero rivelarsi decisive per centrare il miracolo.

TV: Atalanta-Borussia D. ore 18.45 Sky