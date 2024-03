Panchine pazze: Motta intriga la Juve, Inzaghi gli inglesi. Il Milan sogna Conte

C'è l'ombra di Thiago Motta sulla panchina della Vecchia Signora con Max Allegri che potrebbe restarne inghiottito. Il fantasma del tecnico italo-brasiliano aleggia da un po' dalle parti della Continassa. Il motivo è semplice: la dirigenza della Juve l'ha individuato come l'allenatore giusto in caso di svolta. Una poltrona anzi panchina per due.

Allegri, infatti, non intende dimettersi e ha un altro anno di contratto a cifre importanti (7 milioni più 2 di bonus). Tradotto: spetterà a John Elkann l'ultima parola. Difficile - in caso di separazione - che il tecnico livornese possa ripartire dall'estero, visto che in passato ha detto no a club del calibro di Real Madrid, PSG e Chelsea. Probabile possa quindi decidere restare fermo. Motta intanto aspetta segnali.

Chi ha solo l'imbarazzo della scelta è Simone Inzaghi: il condottiero dell'Inter fa gola alle big inglesi (Chelsea, Liverpool e Manchester United hanno sondato il terreno), ma appare orientato a restare a Milano. Sul piatto il rinnovo fino al 2027 coi nerazzurri insieme a un meritato ritocco dell'ingaggio a 6,5 milioni a stagione.

Scenario simile, ma a cifre decisamente molto più basse, per Daniele De Rossi, che sta convincendo tutti alla Roma. Mourinho è ormai un lontano ricordo e DDR viaggia spedito verso il prolungamento fino al 2026.

A proposito di Campioni del Mondo 2006: occhio alla crescita di Alberto Gilardino, che al primo anno di Serie A sta stupendo tutti col Genoa. Il Gila è in scadenza e ha già attirato le attenzioni di Monza e Fiorentina, che rischiano di perdere Palladino e Italiano. Il primo piace alla Lazio per il dopo Sarri (il feeling con il presidente Lotito è ai minimi storici); mentre il secondo resta un pallino di De Laurentiis.

Quella del Napoli resta una situazione aperta a tante possibilità: da Calzona che spera di strappare la riconferma a Italiano appunto, passando per l'emergente Farioli (Nizza) e il cavallo di ritorno Sarri. Senza dimenticare il grande sogno di ADL: quell'Antonio Conte che però chiede un mercato da 150 milioni per puntare a vincere.

Il tecnico salentino resta pure nei pensieri del Milan, dove bisognerà capire chi avrà davvero l'ultima parola al momento delle scelte tra Ibrahimovic, Moncada e Furlani. Il ciclo di Stefano Pioli appare comunque al crepuscolo: a meno di clamorosi exploit in Europa League, il Diavolo si accinge a cambiare guida tecnica. Dalla scelta del nuovo timoniere si capiranno le ambizioni del progetto targato Cardinale. Un conto è ripartire da una scommessa a certi livelli (Lopetegui, Italiano ecc) un altro affidarsi a un serial winner di professione (Conte).